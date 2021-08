Vargas Arizu: "Fernández Sagasti se mete bajo las polleras de Cristina"

Rodolfo Vargas Arizu precandidato a senador nacional por la lista Cambia Ya, de Cambia Mendoza estuvo en El Ciudadano entrevistas y opinó sobre sus competidores para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) e indicó que Anabel Fernández Sagasti, se escuda "bajo las polleras de Cristina"

En la entrevista que le realizó Gabriel Landart, en un juego de cartas, le consultó por la candidata a ocupar una banca en la Cámara alta por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti dijo que "no tengo nada contra ella, ya que no tengo el gusto de conocerla", aunque expresó: “No me gusta la gente que se mete bajo las polleras de Cristina (Fernández de Kirchner), que es la que tanto mal le ha hecho a este país”.

“Hemos visto que el populismo hace perder la salud, la vida. Llevamos más de 100 mil muertos –por la pandemia– por esa corrupción generalizada que en Mendoza no existe y que no pasaría acá por nuestros valores. La defensa de los valores es la defensa de la Republica”, manifestó.

Y cerró: "No votaría nunca por Anabel Fernández Sagasti".