Republicanos Unidos, una nueva fuerza política desembarcó en Mendoza

La presentación de este nuevo espacio político, se suma a las nuevas propuestas electorales que buscan su lugar en el nutrido mapa de las fuerzas en competencia. Rodolfo Vargas Arizu, referente de Recrear en Mendoza, destacó en diálogo con CNN Radio Mendoza: “Ayer hicimos el lanzamiento en Mendoza, en un ZOOM, con más de 140 participantes. Estaba toda la gente de Cambia Mendoza también, y en el final habló Ricardo López Murphy, nuestro referente”.

El dirigente explicó: “Hoy somos Republicanos Unidos, porque ahí está Recrear Mendoza, y en el país están fuerzas como Unidos, Mejorar, hay varios partidos que se han plegado a estos referentes. En Mendoza se hará como una primera experiencia”.

A la vez, en referencia a la política provincial, destacó: “Mendoza tiene una característica particular, tiene su mendocinidad, hay una relación público- privada bastante acorde, excepto algunos gobiernos que han sido de los peores, pero siempre hubo una relación pública privada buena. Entonces, quisimos que, como Mendoza es diferente, nos dejarán actuar diferente”, y esta particularidad es que determina la decisión que han tomado: “Armaremos una lista dentro del frente Cambia Mendoza, porque no queremos poner en riesgo ningún diputado o senador, lo primero que hay que hacer es luchar fuertemente contra el kirchnerismo, contra el populismo”.

Rodolfo Vargas Arizu.

Vargas Arizu agregó, en referencia a su target electoral: “Queremos que dentro de Mendoza esté representado por el sector de la producción, que no tienen representantes directos, y hay un sector empresario o ciudadano emprendedor que no está representado y en eso trabajaremos para defender la república, el federalismo, buscar la autonomía de Mendoza, que no debería estar en las condiciones que está porque siempre ha estado relegada por gobiernos nacionales, siendo que tiene agroindustria, turismo muy fuerte, minería, petróleo, gas, Vaca Muerta, mineral en la cordillera, toda clase de frutas y verduras, industrializadas”.

Y en su alocución dejó algunas de las claves en que se basará su futuro accionar político: “Las pymes en Argentina tienen un 42% del PBI pero tienen el 85% de la mano de obra entonces, la mayoría son pymes en Mendoza, somos una fuente inagotable de dar trabajo siempre y cuando se modifiquen las leyes laborales, el régimen impositivo, el marco regulatorio, que siempre se regula en todos entonces, el sector productivo tiene que tener sus representantes. Por eso, somos ciudadanos comunes que vamos a intervenir en política”.

A la hora de evaluar la gestión de Rodolfo Suarez, teniendo en cuenta que serán parte de la alianza gobernante, destacó: “En Mendoza hay una relación público privada acorde, y nosotros queremos ser una opción e influir dentro del frente Cambia Mendoza, porque pensamos que los gobiernos han sido no muy buenos los últimos años, antes de Cornejo y Suarez, que han demostrado, por ejemplo, que no tienen más gente cuando salen en la administración pública”, y a la vez anticipó: “Mañana presentamos alguna alternativa de baja de impuestos”, agregando: “Pero hay que influir aún más. “Entonces, esa es la influencia que queremos darle, hoy con la pandemia, los países pobres sufren mucho más, en países de alto poder adquisitivo están vacunando entre 20 años y nosotros seguimos con los de 60, porque somos un país pobre y no hay plata para comprar vacunas y se gasta en otras cosas”.

También fue consultado sobre el Mendoexit, a lo que respondió: “Es una expresión de todos los mendocinos, porque nosotros no hacemos las cosas que se hacen en Argentina; acá no ha habido vacunación VIP, hay casos aislados de corrupción, pero no corrupción generalizada, Mendoza es diferente y esa es una expresión que no le cabe a un partido o a alguien, les cabe a todos los mendocinos. Todos, de alguna manera, queremos la autonomía de Mendoza”.

Finalmente, sobre la participación en los próximos comicios, anticipó: “Vamos a presentar una lista y vamos a jugar con los 152 candidatos en todos los departamentos y vamos a incluir mucha gente del sector productivo. Es un movimiento que incluirá a mucha gente para poder mejorar Argentina, pero siempre dentro de Cambia Mendoza”.