Precandidata del PD quiere recuperar la institucionalidad

Activa desde siempre y con las fuertes convicciones de ese partido que la formó desde la cuna familiar y desde la huella que dejaron importantes dirigentes, que pasaron a ser parte de la historia bien mendocina, como don Francisco Pancho Gabrielli, Mercedes Llano saca a relucir todo el potencial político, más que nunca.

Está convencida de que su partido puede recuperar el rol que tuvo en gran parte de la historia de Mendoza. Por eso, asumió desde su banca en la Cámara de Diputados provincial la defensa de los pilares que construyeron los cimientos del Partido Demócrata, como la Constitución que hoy muestra, al expresarle públicamente a Rodolfo Suarez que no puede ser precandidato al Senado nacional. De igual modo, la defensa de la división de poderes y, en ellos, la no injerencia en el Poder Judicial, para que no pierda su independencia.

Mercedes Llano, diputada del PD.

También su tenacidad política es contra todo lo que implique dádivas, populismo y el negocio de la política, que, al decir de ella, destruye las instituciones y perjudica el crecimiento que implica la actividad privada, con sus inversiones y fuentes de trabajo.

Hoy, Mercedes Llano constituye, con importantes dirigentes mendocinos, un bloque que pretende recuperar el potencial rol político en la Legislatura y en el Congreso de la Nación. A este último, el frente Vamos Mendocinos la catapulta como precandidata a senadora nacional, donde quiere instalarse con la histórica valija doctrinaria de la derecha mendocina.

Combatir un populismo que ha destrozado las instituciones republicanas

—¿Cuál es su objetivo en el Senado nacional?

—Mi objetivo será combatir el populismo nacional que nos ha conducido a este escenario de pobreza, miseria, corrupción, impunidad y, principalmente, desunión a partir de la creación de una ficticia grieta electoral, que solamente ha sido útil para los dos grandes partidos mayoritarios.

—¿Y cuál es la consecuencia que usted nota de esa grieta?

—Un populismo que ha destrozado las instituciones republicanas, concentrando el poder en el Ejecutivo para gobernar sin ningún tipo de límites y para, desde el Estado, también hacer negocios en beneficio de la corporación gobernante, un populismo que desde el Senado nacional intercambia influencias para crear un Poder Judicial adicto al Gobierno, con el objetivo que no se investiguen los casos de corrupción política.

—A su criterio, ¿esto influyó en las provincias?

—Por supuesto, porque ese populismo ha destruido el federalismo, sometiendo financieramente a las provincias, en especial, a Mendoza. Un populismo que politizó la burocracia, aumentado el tamaño a las intervenciones del Estado que asfixian al sector privado con altísimos impuestos para alimentar los gastos de sus privilegios políticos. Fundamentalmente, un populismo que en pandemia también supo violentar la Constitución nacional, para quebrar las libertades individuales en todos los planos.

“Mendoza es la provincia más pobre de Cuyo”

—¿Cuál es el principal objetivo dentro de la provincia?

—Desde nuestra alianza Vamos Mendocinos pretendemos recuperar el lugar que históricamente ocupó el Partido Demócrata. Hay que tener presente que, como tercera fuerza, el PD daba un equilibrio muy saludable el sistema político local.

—¿Cómo se perdió ese lugar?

—El proceso de debilitamiento de la tercera fuerza política en Mendoza, durante esta última década, es consecuencia del avance del Poder Ejecutivo, ya sea conducido por el justicialismo o por el radicalismo, sobre la Justicia y sobre los órganos de control.

—¿Solo sobre la institucionalidad?

—No, también nos condujo a ser la provincia más pobre de Cuyo y alcanzar niveles que superan la media nacional, un escenario realmente lamentable y vergonzoso para la clase política, que, en su momento, con la existencia de tres partidos institucionalizados y persistentes en el tiempo, dieron lugar en la provincia a la construcción de una de las democracias más sólidas del país, momento en el que se consolidó una economía que fue muy pujante para Mendoza.

“Hoy, la realidad nos muestra otra cosa, donde las fuerzas mayoritarias se han valido del negocio de la grieta para beneficio de las corporaciones políticas gobernantes en detrimento de los mendocinos, que nos ha llevado a la miseria y a la desunión entre los mendocinos”, señaló la actual diputada provincial.

—¿Ese terreno se recupera?

—Sí, por supuesto, porque creemos que en Mendoza es necesaria realmente la existencia de una verdadera alternativa que defienda la libertad, el federalismo, la república y el progreso sustentado en el esfuerzo, trabajo, sacrificio y el mérito. Valores, principios y bases que hicieron que Mendoza fuese la joya del Oeste argentino.