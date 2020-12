Piden examen de conciencia a senadores por Mendoza al votar la ley del aborto 

Diferentes entidades se han manifestado de forma directa con legisladores nacionales, esencialmente senadores que representan a las provincias, expresándoles su posición sobre el proyecto de ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y pidiéndoles un examen de consciencia a la hora de votarlo.

El proyecto recibió media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y logró despacho de comisiones en el Senado, donde se dispuso su tratamiento en el recinto de sesiones el próximo martes 29.

Este último paso es el más controversial, ya que no tendría asegurado los votos que apoyen la iniciativa del Poder Ejecutivo, como sí lo hicieron en la Cámara baja.

Una de las entidades que se están comunicando con todo el país es la Asociación de Mujeres Americanas (AMA) desde su sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Desde allí enviaron una misiva a cada uno de los senadores nacionales por Mendoza y luego una de sus integrantes, Mercedes Moreno Klappenbach, fue entrevistada por El Ciudadano.

—¿Cuál es el objetivo del mensaje?

—Hemos llegado hasta Mendoza con una carta dirigida a cada uno de los senadores de la Nación de esta provincia. En ella les pedimos, de todo corazón, que tengan el coraje y el valor para defender la vida.

—¿Es lo mismo que han hecho con otros legisladores?

—Sí, es la misma misiva que se distribuyó a todos los senadores y que se viralizó por todo el país en una cifra que va creciendo, que hoy ya está superando las más de 90.800 firmas.

“En ella se refleja el pensamiento y el deseo desde Jujuy hasta la Antártida argentina que la vida no se debate, se defiende. Por eso, consideramos que el aborto, sea legal o ilegal, no soluciona ningún problema. Quienes llegan a esta situación están desesperadas, desgarradas y sin contención, así que abracémoslas”, agregó.

—¿Qué se hace entonces con esas mujeres?

—Creo que debemos prevenir y educar, pero no descartemos al niño por nacer. El aborto no es justicia social, es un fracaso social. Tampoco es inclusivo, porque el más vulnerable pierde todos sus derechos. Es increíble que nos vengan hablar de los derechos de las mujeres, cuando nos preguntamos qué hay sobre las miles de niñas por nacer: ellas también son mujeres e impulsan que no lo sean.

“Por eso, repito, el aborto no nos da dignidad a las mujeres, no es la solución para parar a los femicidas y tampoco es la solución a la pobreza. El aborto es un fracaso del Estado y de la sociedad, porque nadie sobra en este país, por lo que le solicitamos a los senadores por Mendoza que defiendan la vida”, consideró Moreno Klappenbach

Hay más muertes por cáncer de mama que por abortos

—¿El aborto no disminuye la mortandad de mujeres en nuestro país?

—Cuidar a la mujer no significa darles el aborto. Cuidarla significa que cuando necesite una mamografía tenga un mamógrafo a mano. Se debe entender que las mujeres nos morimos de cáncer de mama más que de aborto.

La entrevistada agregó que “hay mujeres que están esperando prótesis, la mayoría hasta cinco años para tener una. Sin embargo, de acuerdo con el espíritu de este proyecto, en cinco días les tienen que dar un aborto. Una absoluta incongruencia que nosotras como mujeres vemos cuando piden un derecho para las mujeres como el aborto, pero no les damos derecho a la salud, a la educación y a las mismas oportunidades”.

—¿Cree que la mayoría de los senadores lo ven así?

—Sí, por supuesto. Tenemos la esperanza puesta en que los senadores votarán a conciencia y no bajo la presión de sus gobernadores o de algún otro. El pedido obedece a que conocemos cómo muchas veces se opera sobre los legisladores nacionales desde las mismas provincias o de fuertes intereses de la Nación.

—¿El proyecto anula penalidades que hoy tiene el país sobre el aborto?

—Es cierto. Nosotros escuchamos en las exposiciones antes de emitir despacho de comisión, que el proyecto de aborto que viene con media sanción de Diputados derogaría la elevación de la pena para quien practique abortos seguidos de muerte de la mujer. Este disparate es tan grave, que un jurista conocido llegó a preguntarse si no importa que una mujer muera abortando.

—De ser así es grave…

—Claro que lo es, porque estamos fomentando el aborto y por otro lado se nos mueren las mujeres de cáncer de mama porque no tienen acceso a una salud adecuada y gratuita. Por eso confiamos en que los senadores harán algo para frenar este gravísimo error que detallé, por lo que no creo que salga la ley.

“Pero si sale, plantearemos su inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confiando en un Poder Judicial independiente. Al mismo tiempo, vamos a estar para apoyar a todo el personal de la salud que plantean su objeción de conciencia y seguiremos manifestándonos sin cansancio hasta que logremos derogarla, en caso de que saliera”, aseguró Moreno Klappenbach en el final de la entrevista.