Sergio Berni: "El justicialismo se ha disociado de la realidad"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, llegó a Mendoza para participar de los actos vendimiales. Actualmente, es una de las figuras políticas más destacadas del ámbito nacional y, fiel a su estilo, no se guardó nada en una entrevista exclusiva con FM 91.7. "La política en su conjunto y, por sobre todas las cosas el justicialismo, se ha disociado de la realidad", sostuvo.

El referente político visitó el estudio de FM 91.7 y aseguró que no cree en la grieta, pero sí "en las intensiones y me parece que lo hago con la naturalidad que me caracteriza. Soy una persona que dice lo que piensa y hace lo que dice. Lo que pasa es que hoy, en la política, son cualidades que parecieran medias extrañas".

Al respecto, sostuvo que cree en valores como la lealtad y la coherencia y aseguró que están "muy alejados en la construcción política".

En referencia a su vínculo con el Frente de Todos, Berni fue tajante y aseguró que es peronista y que no se debe juzgar a una persona por lo que "dice ser", sino por "lo que hace".

"La verdad es que, en todos estos años, son todos peronistas, ¿pero dónde está el peronismo? ¿Está en el Partido Justicialista nacional, en el de la provincia de Buenos Aires, en el de (Sergio) Massa, en el que dice ser (Horacio Rodríguez) Larreta, en el de (Miguel Ángel) Pichetto? ¿Dónde está?", se preguntó y aseguró "el justicialismo está perdiendo su esencia".

Además, sostuvo que actualmente el peronismo "está totalmente carente de alma y de emoción", lo que hace que pierda la sensibilidad y, por ende, la conexión con la realidad "y si algo tiene que tener la política es una conexión con la realidad, con la sociedad, porque ese es el fin último de la política, resolverle los problemas a los ciudadanos", refirió.

"La política en su conjunto y, por sobre todas las cosas el justicialismo, se ha disociado de la realidad, se ha disociado con la necesidad de una ciudadanía que espera mucho más de nosotros que lo que ha construido hasta ahora", enfatizó.

Noticia en desarrollo