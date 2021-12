El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, apuntó este miércoles contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo acusó de "tener una actitud golosa" en relación al préstamo por la renegociación de la deuda por US$ 45.000 millones.

“El FMI creó un problema y va a tener que ser parte de la solución, no pueden tener una actitud tan golosa”, advirtió el líder de La Cámpora en declaraciones a El Destape radio.

A su vez, cuestionó al organismo internacional en medio de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno nacional, y señaló que "fue un préstamo más político que se hizo para sostener la presidencia y la reelección de (Mauricio) Macri, creo que prestaron en condiciones que sabían que la Argentina no lo podía devolver".

"El gran logro que fue la política de desendeudamiento fue hecha pedazos por Cambiemos, Macri y (Horacio Rodríguez) Larreta", se quejó el referente de La Cámpora.

"Si realmente tenemos la complejidad que tenemos en el mundo con las complicaciones que generó la pandemia y quieren resolver como si nada hubiera sucedido, es muy caprichoso, no pueden tener una actitud tan golosa el Fondo", sostuvo el jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados.

A poco de asumir al frente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner indicó que "está bien, son muy poderosos, pero si es una cuestión de aplicar poder de última que lo digan, pero no es racional y lo que queremos es una salida racional".

Alberto Fernández no estará en la asunción de Máximo en el PJ bonaerense

El presidente Alberto Fernández no participará el próximo sábado del acto en el que Máximo Kirchner asumirá como presidente del Partido Justicialista (PJ) Bonaerense.

Así lo indicaron fuentes del Gobierno nacional, que consideraron que "no hace falta" que el presidente, ya que sostienen que el vínculo con el titular del bloque de Diputados es bueno. "Hablan muchas veces por semana, no hace falta que vaya", resumieron afirmaron a la agencia Noticias Argentinas, a modo de argumentar que no es necesario dar señales de acercamiento entre ambos.

Según indicaron las fuentes, Fernández decidió no participar de la actividad que se realizará este sábado en la histórica Quinta de San Vicente, que fue la residencia de descanso del expresidente Juan Domingo Perón. "Alberto es presidente del PJ Nacional y es una actividad del PJ bonaerense. Los dirigentes más cercanos a Alberto forman parte de la mesa de provincia", explicaron desde el entorno del mandatario.