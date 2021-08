A menos de dos semanas de las elecciones PASO en Argentina, la directora de la Consultora Reale Dalla Torre, Martha Reale, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) sobre el escenario electoral de cara a los comicios del próximo mes.

Vale recodar que el domingo 12 de septiembre los argentinos elegimos a los candidatos que se presentarán en las elecciones legislativas del 14 de noviembre, fecha en que volvemos a las urnas en Argentina para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación

En ese sentido, Reale hizo un análisis sobre el clima político de cara a las próxmas elecciones y señaló que “no es menor ir o no a votar a las PASO”.

Martha Reale (Foto archivo)

-¿Notan desinterés?

- "Hay un estado de ánimo alicaído. Es una realidad que tiene que ver con una sociedad que lleva un año y medio sumergida en una presión fuerte, una presión emocional muy desmoralizada por la situación económica. Hay un país que no encuentra el rumbo y con un Gobierno nacional que no logra atinar en ninguna medida económica que nos coloque en una situación más favorable. Tenemos a un presidente que tiene incontinencia verbal, que no suma y no ayuda para mejorar el clima social. Además, se hace muy difícil confiar luego del escándalo del Olivosgate, poco apropiado para la envestidura y absolutamente contradictorio con lo que el presidete les pedía a los ciudadanos. Deja un grado de entusiasmo ante un escenario tan complejo donde ningún elemento ayuda".

- “Quiero decir que obviamente hay mal humor. Pero al menos en Mendoza, en comparación con otras provincias, vemos que ese enojo está mayoritariamente canalizado contra el Gobierno nacional; no vemos ese mismo enojo respecto del provincial. De todas maneras, no sabemos a ciencia cierta cuál será el porcentaje de participación el 12 de septiembre, es imposible determinarlo en la previa. Lo que sí vemos es que, por un lado, hay un escenario pensando en los votos afirmativos, polarizado en la provincia, con una diferencia favorable para Cambia Mendoza. No podemos determinar la ventaja pero los sondeos muestran eso. También nos señalan que las terceras fuerzas están complicadas en cuanto a la aspiración de conseguir un lugar expectante en los comicios de noviembre. Prácticamente es un triple empate entre la Izquierda, Vamos Mendocinos y el Partido Verde. Las diferencias están dentro del margen de error, incluso se cuela entre ellos Cambia Ya que compite dentro de Cambia Mendoza y que también nos arroja que está en una paridad respecto de sus contrincantes, de las fuerzas más chicas", aseguró la consultora en diálogo con El Ciudadano.

Y continuó: “Sobre la apatía, que es algo que se ha instalado, hay que contar que en realidad no está bien que se instale esto de no ir a votar. El voto es la única herramienta que tenemos para manifestar nuestra opinión, rechazo o conformidad. No hay que subestimar las PASO, muchos lo hacen y malinterpretan el impacto que pueden tener. Las PASO si bien no definen nada o definen competencias internas, sí perfilan el clima para la elección general. No es menor ir o no ir a votar a las PASO"

-Hay falta de propuestas en las campañas y muchos confunden lo que pasa en Buenos Aires y en la provincia. Por ejemplo, algunos preguntan dónde votar a Milei en Mendoza

- "Sí, está esa confusión. No es novedoso. En primer lugar la gente opta, no elige; opta entre la oferta política. No es la primera vez que nosotros observamos estos escenarios de desinterés y la gente 3 o 4 días antes se informa. Muchos jóvenes que quieren votar a Milei en Mendoza se enteran que es candidato en Buenos Aires. Sobre las propuestas es verdad, pero también el voto o la motivación del voto en general está más relacionada con aspectos vinculados a la experiencia que ha tenido un ciudadano con un referente o espacio político. Ese es el pilar fundamental. En segundo lugar viene la reputación de esos dirigentes y después la comunicación que termina de hacer su trabajo. La gente elige en base a eso. En el caso de Cambia Mendoza hay una decisión de apostar a plebiscitar la gestión no solo de Rodolfo Suárez, sino el modelo de gestión de Cambia Mendoza".

En esa línea, Reale sostuvo que “el Frente de Todos claramente está un poco más complicados, obviamente porque el gobierno de Alberto Fernández está cada vez más degradado en cuanto a su imagen. Observamos que a nivel nacional y en particular en Mendoza, la imagen del presidente ha ido decreciendo desde julio del año pasado. Ahora el dato es con la situación del Olivosgate que tuvo disminución de 5 puntos en credibilidad y de 6 puntos en aprobación de su gestión. El Frente de Todos está complicado porque tiene dirigentes que no están bien evaluados por gran porcentaje de la sociedad y por otro lado un Gobierno Nacional que no está cooperando con ellos para generar mejor expectativa”, concluyó la especialista.