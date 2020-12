La titular del INADI tildó de 'fanática religiosa' a Cynthia Hotton

Los duros enfrentamientos entre sectores que defienden las dos vidas y quienes están a favor de la Interrupción Legal del Embarazo (mal llamado aborto legal) son cada vez más duros y llegan a la televisión nacional.

Uno de los últimos capítulos fue protagonizado por la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (Inadi), Victoria Donda, y la exdiputada Cynthia Hotton.

En el programa A dos voces que se emite por el canal de noticias TN, ambas mujeres mantuvieron una acalorada discusión. Pero todo se salió de cauce cuando Donda acusó a Hotton de ser una 'fanática religiosa', cosa que choca de frente con su función en el organismo nacional que busca evitar la discriminación, entre otras cosas.

Todo comenzó cuando Hotton acusó a muchos diputados de no conocer la letra del proyecto que se votará en la Cámara Baja del Congreso de la Nación: "Los diputados no saben muchas veces lo que dice esta ley. Lo que permite es que una chica de 17 años vaya al médico con un embarazo de 7 meses y medio y le diga que fue sin su consentimiento, y entonces el profesional le tiene que realizar un aborto y no le puede hacer una ecografía".

A lo que Donda contestó de manera categórica: "Todo mentira".

Y luego la funcionaria del gobierno de Alberto Fernández se despachó: "Leamos el proyecto, porque si dejamos llevarnos por fanatismos religiosos tenemos un problemón. Lo tuyo es un fanatismo religioso".

En ese momento la excompañera de fórmula de Gómez Centurión explotó ante la increíble acusación: "¡Sos directora del Inadi, esto es un acto de discriminación! ¿Qué me estás diciendo? Yo soy una ciudadana y vos me estás discriminando".

Por eso Hotton inmediatamente dijo: "Pido la renuncia acá de la directora del Inadi. ¿Cómo vas a decir que es un fanatismo religioso?"

Visiblemente incómoda, Donda intentó una defensa de sus dichos cuando los justificó diciendo que ella había tenido una educación religiosa dentro del catolicismo. Pero argumentó que se debe legislar "acorde al derecho". "Uno de los derechos que Argentina está obligada internacionalmente a reconocer es el derecho a la mujer a disponer sobre su cuerpo", aclaró.

Finalmente, Hotton prometió realizar la denuncia ante la justicia por discriminación, a pesar del pedido de disculpas de Donda: "Disculpá si te sentiste herida. No fue discriminación".

"Vamos a ver mañana. Voy a presentar una denuncia", indicó Hotton.