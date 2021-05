Para el justicialismo, el Gobierno provincial manipula la información que está dando, por lo que los “datos del estado sanitario de todos los efectores, la cantidad de contagiados y fallecidos, no estarían siendo fidedignos, aseguran.

“En el mismo sentido, la oposición dice que se estaría llevando a cabo una maniobra dolosa con el solo fin de amortiguar los efectos de la segunda ola de la pandemia en todo el tejido social de la provincia”, aseguran senadores y diputados del Frente de Todos, desde donde partieron los misiles acusadores que impactaron en el Barrio Cívico.

La respuesta del oficialismo fue inmediata desde las estructuras legislativas. Desde allí tildaron de irresponsables a los bloques opositores de hacer aprovechamiento electoral de la pandemia y distorsionar los mecanismos que se utilizan para la carga de datos que arroja el día a día de su estancia el coronavirus.

Notables diferencias entre lo que informa el hospital Shestakow y el Ministerio de Salud de la provincia

Los medios del Grupo Cooperativa, CNN Radio Mendoza y El Ciudadano, junto a otros medios, tomaron declaraciones de las acusaciones de la oposición.

El presidente del bloque de diputados justicialistas, Germán Gómez, dijo: “La situación en la provincia de Mendoza es muy preocupante, pero más nos preocupa que la información que se brinda sobre el estado de los hospitales y la cantidad de enfermos contagiados, no es concreta, ni fidedigna, por ejemplo, la información del Ministerio de Salud dice que el 9 de mayo hay 21 fallecimientos en toda la provincia por COVID y solo, en la zona sur, el Hospital Shestakow informa 48 horas antes de lo expresado por el Ministerio provincial, que en los departamentos de Malargüe, General Alvear y San Rafael arrojaron esa cantidad de fallecidos, es decir, 21”.

Profundizando su exposición, agregó: “Creo que se elabora la información, conforme a cómo la acomodan y buscando el menor impacto social. Por eso, creemos desde nuestro espacio político que los mendocinos deben conocer la realidad concreta de lo que sucede en la provincia. Entonces, tenemos información oficial brindada a través del mismo Ministerio de Salud, en donde se nota con el ejemplo que brindamos, que una cosa es lo que dice el Shestakow y otra muy distinta la del Ministerio, cuestión que mucho nos preocupa, porque creemos que estamos ante una manipulación dolosa de la información pública que brinda el Gobierno.

Quien también habló de las anormalidades denunciadas fue el titular del bloque de senadores del Frente de Todos, Lucas Ilardo. El legislador señaló: “Acá hay una normativa oficial, firmada por el gobernador, Rodolfo Suarez, en la que indicaba que la ministra de Salud tenía que enviar a esta Legislatura un informe mensual sobre los gastos del área. Esa rendición de cuentas debería ser ante la Comisión Bicameral de Salud a cargo del vicegobernador Mario Abed y del presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. Pues, pasamos a informar que en todo un año y medio, solo se reunió dos veces y la ministra de Salud envió solo dos informes, es decir, que la Bicameral no se reunió las diez o doce veces que debería hacerlo y mucho menos, están los diez o doce informes que Ana María Nadal tendría que haber presentado. Por eso, hicimos nuevas presentaciones para la ministra llegue hasta la Legislatura, que creo que finalmente lo hará la próxima semana ante una situación que para ellos, el oficialismo, es insostenible”.

El enemigo es el COVID, quien se despega de eso, se despega de los mendocinos

Con referencia a las expresiones del senador Ilardo y las nuevas cepas que ya están en la provincia y el Gobierno no está informando, el vicegobernador, Mario Abed, respondió: “Mire, no me gusta personalizar las respuestas, pero en este caso lo debo hacer. Lo grave de (Lucas) Ilardo es que ha considerado tantas cosas, que en su mayoría no han sido ciertas, que hasta a mí me hace dudar, por lo que, seguramente, en estas expresiones lo vamos a descubrir ante la información oficial que dé el Gobierno de la provincia”.

“Hay un solo registro, que es el de los datos oficiales. Fíjese que yo le debo creer a Alberto Fernández en cada una de las informaciones que da al país. Del mismo modo que debería hacerse cuando habla el Gobernador de la provincia. Debe quedar en claro que acá hay un solo enemigo, el COVID 19 y lo enfrentamos todos juntos, por lo que aquellos que se despegan de eso, se están despegando de la salud de los mendocinos”, apuntó el segundo en la línea sucesoria de la provincia.

Al responder sobre la falsedad de los datos, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, puntualizó: “Sí, yo creo que ésta maniobra está teñida con política electoral. Aún así debemos aclararle a la ciudadanía que el sistema de carga de datos es único en todo el país. Es el sistema SISA, donde se reportan todos los datos positivos por COVID y también los fallecidos. Las diferencias que dice encontrar la oposición, es porque no conocen el sistema, donde hay distintos códigos”.

“Si uno mira el informe nacional de la mañana, reporta un número de contagios diarios del día anterior y si lo cotejamos con el informe de la provincia en horas de la tarde, notaremos variaciones. Estas últimas lo son porque Mendoza toma los datos de la tarde y da el informe a las 20 y la Nación los toma para darlos con los del resto del país a la mañana siguiente. Por eso digo que la oposición es irresponsable al hablar de algo que desconoce de cómo funciona en el sistema de datos de la Provincia y de la Nación”, remarcó Lombardi.