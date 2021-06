La ley sobre cupo laboral travesti-trans ya tiene media sanción

Avanza en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero.

Esta madrugada la iniciativa tuvo el visto bueno de la Cámara Baja con 207 votos a favor; 11 en contra y 7 abstenciones. Ahora el proyecto fue girado al Senado para su posterior tratamiento.

Entre los votos en contra y las abstenciones, se encontraban mayoritariamente los de Juntos por el Cambio.

La normativa implica que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes a trans, travesti y transgénero.

En el inicio del debate, la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidades, Mónica Macha, destacó: "Hoy estamos poniendo en el centro de la conversación política que no somos varón o mujer, que no somos lo que nuestros genitales nos obligan, que no somos la cárcel de un cuerpo".

"Esta Ley ataca al patriarcado, ataca el biologismo. Estamos poniendo en agenda los mandatos biológicos y desmontando el binarismo", agregó.

Por su parte y en torno al debate que se extendió a lo largo de tres horas en Diputados, pero que finalmente obtuvo la media sanción, la coordinadora de Diversidad de la provincia de Mendoza, Fernanda Urquiza dijo sentir una “gran satisfacción por los diputados nacionales que estuvieron a la altura de la necesidad y de la reparación histórica que pertenecemos a la diversidad sexual”.

“Espero que cuando sea ley, y no tengo dudas de que así sucederá, la provincia de Mendoza adhiera a esta ley” remarcó Urquiza y aclaró que “igualmente hemos logrado que más de 10 municipios tengan ordenanzas de inclusión laboral trans y seguimos generando actividades y programas para las personas del colectivo reivindicando así sus derechos”.

Garantizar la igualdad real de oportunidades

Por el radicalismo, Brenda Austin dijo que "en los procesos de reparación, de transformación cultural, cada voto cuenta, y cada acción de acompañamiento es un esfuerzo más en acelerar esa transformación que es innegable".

"Es claro que cuando hablamos del colectivo trans en Argentina y el mundo estamos hablando de un colectivo, que es quizás el que se encuentra en la mayor situación de vulneración de derechos", agregó.

Además del cupo mencionado, el proyecto dice también que "a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley".

También considera que se entiende por "personas travestis, transexuales y transgénero a todas aquellas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer".

El proyecto además contempla que las "contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente Ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales" y ese beneficio se extiende a un año y a dos en el caso de las pequeñas empresas.