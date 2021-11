La izquierda busca afianzarse como tercera fuerza 

La izquierda mendocina puso el pie en acelerador electoral para llegar al próximo domingo haciéndole saber a la gente que “es la verdadera tercera fuerza electoral, tanto en el país como en la provincia”, como señalan desde ese espacio político.

Y lo hace, mostrando una vez más su compromiso con un tema vital que hacen mucho ruido en la vida de los mendocinos, el agua. Para ello, realizó la presentación de proyectos de ley que insisten desde sus bancas en el complejo entramado político y de intereses particulares de los parlamentos nacional y provincial.

Los últimos movimientos de campaña antes de las generales de medio tiempo son, mostrando poderío de convocatoria en la calle para defender la Ley 7.722, tras el fallo de la Corte de Justicia de la Nación. También, en la Legislatura con un importante proyecto de ley para que se terminen de proteger todos los humedales que contiene la geografía provincial y con ello, se obligue al estado mendocino que cumpla con la legislación que ordena el vital inventario de los humedales de este estado federal cuyano.

Los pasos camino al domingo tuvieron el último envión político electoral con la presencia del dirigente nacional y candidato a diputado de nuestro país por la provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, quien, en diálogo con nuestro diario, aseveró: “Somos parte una fuerza nacional que está en casi todos los distritos del país. Fuimos la tercera fuerza en las PASO y con seguridad vamos a poder multiplicar ese apoyo en la elección del 14 de noviembre. Por eso, me parece importante que en la provincia de Mendoza todas las mendocinas y los mendocinos tengan en cuenta, a la hora de votar, que el Frente de Izquierda está disputando en la Legislatura la posibilidad de que tengamos representación. Voces, que se han escuchado durante todos estos años, de las mujeres que luchan por sus derechos, por la defensa del medio ambiente, la lucha de las trabajadoras y los trabajadores”.

Nicolás del Caño.

Cuando nuestro diario le observó, que, en esa pelea por ser la tercera fuerza, está el Partido Verde, no dudó en una enérgica y picante respuesta: “Esa gente al otro día cambia de lugar, un día dice una cosa, a la hora dice otra. Una agrupación que tiene integrantes pertenecientes al Frente de Todos en sus listas. La única fuerza independiente que verdaderamente defiende a los trabajadores y a las trabajadoras es el Frente Izquierda”.

“Mire lo que pasó con Ramon (José Luis), una persona que no participaba de los partidos tradicionales y terminó siendo parte del oficialismo. El Frente de Izquierda es una fuerza independiente que postula la necesidad de que sean las trabajadoras y los trabajadores los que tomen en sus manos los destinos del país. El FIT no está con ninguno de los sectores de la grieta, ha demostrado coherencia. La gente debe tener en cuenta esa experiencia de Protectora, de la que ellos fueron parte, se van agrupando como si la política fuera un negocio es decir un día estoy en un lado del otro día estoy en el otro”, señaló del Caño.

Para el dirigente: “Somos conscientes y siempre lo hemos planteado de esa manera, las bancas que conquista a la izquierda son puestos de lucha para articular las peleas que da el pueblo trabajador. Hoy eso se fortalece por el pacto que están preparando el Gobierno del Frente de Todos junto con el macrismo en el Congreso nacional para acordar con el Fondo Monetario Internacional”.

“Ya sabemos qué significa ese acuerdo. Más ajuste significa, reforma laboral para flexibilizar a los trabajadores y trabajadoras. También, significa ajuste a la educación, a la salud pública y pagar una deuda ilegítima con el hambre del pueblo. A propósito, escuchamos que Alberto Fernández dice que no se paga con el hambre del pueblo, pero ya está pagando con el hambre del pueblo, porque han pasado más de US$ 4.000 millones al FMI y más de US$ 10.000 millones si tomamos en cuenta a los especuladores privados y a otros organismos de crédito internacionales y el hambre del pueblo crece”, puntualizó.

La izquierda mendocina presentó proyecto integral de defensa de los humedales

El nuevo edificio del Senado mendocino sirvió de escenario para que el Frente de Izquierda de los Trabajadores, presentara el proyecto de ley de protección de todos los humedales existentes en la provincia de Mendoza. Es de autoría del senador Lautaro Jiménez, quien al detallarlo expresó: “Este proyecto de ley es complementario a toda la legislación ambiental y por supuesto, a la Ley 7.722, a la Ley General de Ambiente y a la Ley de Áreas Protegidas de Mendoza”

Al solicitarse detalles, dijo: “La particularidad de esta ley es que comprende la política que debe tener el Estado con respecto a todos los humedales, tanto aquellos que están dentro del sitio internacional Ramsar, al que adhirió la Argentina a través de una ley nacional, que en nuestra provincia tenemos el sistema de lagunas de Guanacache y la Laguna de Llancanelo”.

“También, aquellos que están en el sistema de áreas protegidas provinciales y municipales como ha sido recientemente la Laguna de Soria, en el departamento de Lavalle, o la Laguna del Viborón en Maipú”, amplió.

Cuando se le preguntó el argumento jurídico, el legislador, detalló: “Esta ley establece los presupuestos mínimos que debe cumplir el Estado para su preservación y el uso sustentable. El reconocimiento de los pueblos originarios que se encuentran en rededor de los humedales y el respeto a sus prácticas en esos lugares para su preservación del medio ambiente. La creación de consejos autónomos para que la ciudadanía tenga una participación directa en el control. Con un piso presupuestario que no puede ser menor al 0,2% del presupuesto provincial. Eso, para poder financiar la logística que requiere este cuidado, además del compromiso también del propio Departamento General de Irrigación”.

Finalmente, el senador aclaró en tono de advertencia: “Una particularidad que tienen los humedales de Mendoza es que, no solo no deben seguir siendo avasallados mediante negocios inmobiliarios y urbanísticos, por la megaminería u otro tipo de prácticas destructivas o contaminantes, sino que también hay que tener una política activa porque el cambio climático y la sequía están haciendo que muchos de estos humedales se sequen”.