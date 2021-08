Juan Carlos Jaliff: "Me hubiera gustado ser gobernador"

El exvicegobernador de Mendoza y actual presidente provisional de la Cámara de Senadores Juan Carlos Jaliff se jubilaría de los cargos públicos al finalizar su mandato como legislador provincial.

En declaraciones en FM 91.7 Jaliff expresó: “Todavía tengo nueve meses de mandato, termina el 30 de abril del próximo año y supongo después me jubilaré. Aunque a la política siempre la voy a llevar, seguiré trabajando, veremos cómo transcurre esto. Sí se termina una larga labor dentro de la Legislatura, son muchos años, pero que ya es suficiente. Hay que saber retirarse a tiempo", manifestó y agregó sentirse "satisfecho por todo lo hecho hasta ahora y dispuesto a seguir trabajando hasta el último día”.

Jaliff habló de su carrera y las transformaciones en la política del último tiempo al indicar: "Cambian, en el período democrático han transcurrido muchos años, vamos a cumplir los 40. Va cambiando, pero la esencia del trabajo legislativo sigue siendo la misma, ahora hay un actor ineludible que son las redes y cualquier mendocino puede ver una sesión en directo de la Legislatura por lo que se visualiza más la tarea del legislador".

Si bien Jaliff habló de su trayectoria, hizo una comparación de los cambios en la política: "Quizá ahora haya un poco más de enfrentamientos, confrontación, aunque siempre la hubo, es naturaleza misma de la labor política. Pero hay que tener siempre en cuenta que hay que discernir con ideas, no por cosas personales, debatir y discutir por ideas".

"Mendoza ha tenido una característica que hasta los últimos años muy pocos partidos han tenido mayoría legislativa propia, nosotros la tenemos desde 2015. Pero en general siempre ha habido un debate que estaba condicionado a las mayorías parlamentarias, aunque siempre lo mejor que puede haber es una ley que salga por consenso", reflexionó.

Por lo que "debemos tener siempre presente la tolerancia con las ideas del adversario político, nunca es un enemigo, es simplemente un contrincante que piensa distinto, por eso tenemos considerar siempre el parecer del otro para hacer nuestros propios análisis", reflexionó.

“En lo personal, me hubiera gustado ser gobernador. Fui muchas cosas, pero lo que más me gustaba no ocurrió, pero así es la política. Las veces que lo intenté sé que había gente con mayores posibilidades que yo en mi agrupación política, igual estoy satisfecho".

Y amplió: "Trabajé con cinco gobernadores del radicalismo: de Llaver fui el director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con Iglesias fui ministro de Gobierno, con Cobos vicegobernador, con Cornejo y Suárez presidente provisional del Senado. He estado en todos lados, en oposición y oficialismo, en el Legislativo y en el Ejecutivo, vasta experiencia que se me ha servido y mucho".

Para cerrar Jaliff indicó:“Ninguno de mis hijos ha seguido la carrera política, nunca he querido mezclar la política con lo personal. Siempre traté de preservarlos, creo que lo he logrado y disfrutando a pesar de este trabajo. Ahora lo haré aún más, de mis siete nietos y uno del corazón. Eso es una situación que hace que a estos años de mi vida los viva con plenitud, gracias a dios estoy con salud que es lo más importante".