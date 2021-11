José Luis Ramón desde la cumbre climática: “Lo que se viene es delicado”

El diputado nacional del Frente de Todos por Mendoza, José Luis Ramón, se encuentra participando junto a líderes mundiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se desarrolla en Glasgow, Escocia, desde donde manifestó su preocupación por las altas temperaturas que atraviesa el planeta y llamó a la concientización de la sociedad.

“Si los Estados no intervienen para mitigar las temperaturas, lo que se viene es delicado”, aseguró el legislador mendocino en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano). Ramón forma parte de la comitiva argentina liderada por el presidente Alberto Fernández, junto a otros tres diputados.

-¿Qué sensaciones estás teniendo de la cumbre? Está allí también Agustín Pichot, un viejo conocido tuyo.

- La verdad me satisface que se incorpore Agustín Pichot a una empresa australiana de las características que va a tener esta tremenda inversión argentina. Más allá de algunas diferencias con el deporte, aparte la grandeza de Agustín Pichot que no se puede discutir, lo que me parece muy productivo es que una empresa australiana tome la iniciativa de hacer inversiones en Argentina. Ese es un dato muy fuerte, oportuno en un momento como en el que estamos.

-¿Cuál es el porcentaje de posibilidad que se concrete esta versión? ¿Es seria la empresa? En las cuentas oficiales no hay anuncio.

-Por el momento el anuncio no está, el que ha hecho declaraciones es Agustín Pichot. Es un hombre serio, no es de esos que hablan por hablar. Es un proyecto que en un país como el nuestro deviene en necesario. Esta cumbre mundial tiene un objetivo muy fuerte, porque nos acercamos a ese momento donde corremos serios riesgos y peligra el planeta.Si los Estados no intervienen para mitigar las temperaturas, lo que se viene es delicado”.

- Todos estos negocios de empresas que generan energías limpias, sobre todo estas nuevas energías, no se imaginan lo que es esta feria porque acá es un lugar donde vienen de todas partes del mundo, en cada uno de los stands se habla de la necesidad de que en los próximos 10 años nosotros podamos migrar en el mundo hacia una transportación de manera sustentable. De manera que cualquier negocio que se plantee mirando hacia el futuro tiene que contemplar esa idea. Los Estados deben mirar ese norte.

- Lo digo porque si hablamos de las frazadas, nosotros fuimos actores principales en una batalla para que se les reconociera a los mendocinos y a los que vivimos en las zonas frías el tener un valor de la tarifa de gas adecuado a nuestras condiciones. Todo eso significó archivar la frazada y mirar con una luz hacia el futuro. Lo doy como ejemplo, porque mi visión de lo que viene ocurriendo en esta cumbre va hacia la electricidad. Hay varios datos donde la línea del aumento del consumo eléctrico es sostenida.