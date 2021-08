Ante el aval de la precandidatura de Rodolfo Suarez como senador nacional por parte de la Cámara Nacional Electoral, Vamos Mendocinos prometió apelar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La constitucionalidad o no de esta precandidatura se basa en el artículo 115 de la Carta Magna provincial que, además de prohibir la reelección de gobernador y vice, obtura que el mandatario saliente sea senador nacional, hasta un año después del fin de su gestión.

"No podemos caer en este manoseo, sobre todo porque esto no se puede desprender del escándalo de Bento, que ya ha pasado a ser un escándalo internacional. Un día falla a favor de los justicialistas, con el tema de las colectoras, otro día a favor de Cambia Mendoza con el tema de la candidatura de Rody Suarez. Esto obviamente va a explotar por algún lado", advirtió Gustavo Gutiérrez, precandidato a diputado nacional por el frente Vamos Mendocinos, en FM 91.7.

En tanto, aseguró que "a pocos días de las elecciones, ha aumentado la cantidad de votantes que no va a votar, que su voto no está definido o que está claro que no votará a una u otra opción. Es decir, las dos principales fuerzas están bajando, pero no van a ningún lado y esto es el descrédito o la confusión electoral".

¿Camino inminente hacia el voto en blanco?

Entre disputas partidarias y un clima enrarecido, Gutiérrez advirtió que el resultado previsible en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) podría ser "el voto en blanco, que es la terminación de la cultura democrática"

“Hay tres cosas tan urgentes para resolver hoy. Está el conflicto con Ampros, con un paro del sector más vulnerable que tenemos, que es el sector médico. Segundo, hay un dictamen de la fiscalía de la procuración, que es gravísimo, sobre la contaminación de YPF que lleva años, sobre toda la zona de Perdriel, Agrelo, y que se extiende hasta Barrancas. Ya hay muertos en un barrio de Perdriel", aseveró.

En tercer lugar, remató: “Después de una política que hemos compartido y apoyado de la gobernación de Cornejo, de empezar a cerrar salas de casino, estamos en una borrachera de extender concesiones a los tragamonedas, nada más y nada menos que a Cristóbal López y Angelici en el Este, en el Sur y en las salas de Mendoza".

"Hemos pedido al gobernador suspenda la adjudicación de estos contratos, por 20 años más, con toda la gente pobre esclavizada haciendo cola para ver si salva la vida con los tragamonedas y con los casinos", extendió.

Presentados estos tres puntos, remarcó que son temas que los compete en Vamos Mendocinos, compuesto por el PD, MendoExit y la Coalición Cívica.