Gobernadores se reunirán con el presidente para tratar el tema de la deuda

El presidente Alberto Fernández recibirá hoy a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la residencia de Olivos para interiorizarlos sobre la propuesta argentina para la renegociaciación de la deuda externa.

La reunión se realizará a las 16 en la residencia de Olivos y también participará el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; y del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro.

Si bien la oferta definitiva se conocerá hoy, en el mercado vaticinan una quita de más del 50%, lo que es considerado una propuesta agresiva por parte de los fondos de inversión.

Lo cierto es que la oferta tendrá distintos lineamientos. En principio, un periodo de gracia. “Se requiere un periodo de gracia sustancial para la deuda en moneda extranjera”, sostiene un documento oficial presentado a fines de marzo por el jefe del Palacio de Hacienda.

“El reporte técnico del FMI de hace 11 días dice que tiene que haber cinco años de periodo de gracia; la Argentina no está en condiciones de pagar nada en ese lapso”, sostuvo Guzmán.

La propuesta de pago, según fuentes de Hacienda que dialogaron con el canal TN, será en línea con lo conversado en los últimos meses con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Algunos gobernadores no podrán asistir, como el de Córdoba, Juan Schiaretti, por recomendación médica, y lo representará su vice, Manuel Calvo; y tampoco estará el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ya que están suspendidos los vuelos a Buenos Aires desde su provincia, por lo que estarán presentes, al igual que otros, virtualmente, a través de videoconferencia.

Tampoco estará presente presencialmente el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien, en una entrevista radial, anticipó hoy que, "por una cuestión de responsabilidad" no asistirá al encuentro convocado para las 16 en Olivos, tras haber visitado el viernes pasado un hospital en la localidad de San Martín donde se confirmaron 15 casos de coronavirus.

Por su parte, Rodriguez Larreta confirmó su asistencia esta tarde y dijo que concurrirá “con un espíritu constructivo y de colaborar”.

Días atrás, el jefe de Estado había dicho que la pandemia del coronavirus "afecta la renegociación de la deuda, como afecta a toda la economía global", pero, al mismo tiempo, había remarcardo que "la negociación va bien".

"Haremos la oferta. A mí no me gusta mentir, tampoco me gusta mentirles a los acreedores. Lo que vamos a firmar es algo que podamos cumplir como gobierno y como país", aseveró Fernández.