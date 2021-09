Florencio Randazzo lanzó un polémico spot y lo acusaron de homofóbico

A solo cuatro días de las PASO en Argentina, el precandidato a diputado nacional por el bloque opositor Vamos con Vos, Florencio Randazzo, generó fuerte polémica en redes sociales por el video de su último spot de campaña por el que lo acusaron de homofóbico.

"A mí me gustan los tipos valientes", comienza diciendo la chica, que se sorprende y parece desaprobar al hombre con el que está hablando cuando le responde "sí, a mí también... Por eso voto a Randazzo", aclara después el joven.

Si bien no se menciona explícitamente, la mujer del video parece "alegrarse" cuando su pareja le aclara que "no le gustan los tipos", por lo que el spot rápidamente generó un fuerte rechazo en los usuarios de Twitter, que no dejaron de notar el tinte homofóbico de la campaña.

Enojo en las redes por el spot de Florencio Randazzo