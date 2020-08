El peronismo le reclama a Suarez una gestión diferente de la deuda

Los periodistas venimos escuchando sobre el estado de deuda de la provincia que dejaría la administración anterior, desde mediados del 2018. Cuando en conferencia de prensa en el salón de reuniones de la Legislatura, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti junto a asesores económicos mostraba en número el compromiso de las cuentas públicas y sus duros vencimientos para quienes asumieran el manejo del estado mendocino en los próximos años.

Durante casi dos años la oposición viene insistiendo con las mismas cifras y el oficialismo mostrando disparidad de estas. Al respecto, uno de los momentos más tensos, en el cruce de la deuda, se dio en el tratamiento de la Ley de Presupuesto 2020 y la solicitud de endeudamiento solicitado por Rodolfo Suarez. Allí el Frente Cambia Mendoza señalaba al PJ de irresponsable por decir que no conocía la deuda que dejaba (Alfredo) Cornejo, “ya que desde el inicio de la administración de Cornejo las cuentas estuvieron exhibidas para que la comunidad mendocina las viera. Ahí estaban los datos del estado de stock de deuda pública y el estado de situación financiera de la provincia. Se puede apreciar y analizar que no existió un crecimiento exponencial de la deuda que dejó la administración Cornejo”

El discurso del oficialismo se fortalecía argumentando que: “Existen tres indicadores que muestran que esa deuda contiene crecimiento y reducción de más menos el 10%, lo que deja claro que no existió ese crecimiento exponencial. Si se expresa en dólares, la reducción de la deuda pública es del 12%, y si lo observamos con otro indicador hay un aumento del 8%. Por lo que no existe ese crecimiento exponencial que el justicialismo argumenta para dar miedo a la comunidad. De paso, para justificar su no acompañamiento a procesos de financiamiento para obras importantes para Mendoza”.

Cuando el PJ le enrostraba que Mendoza y sus cuentas no estaba bien parada ante la Nación, el oficialismo respondió: “El Estado provincial tiene margen de sostenibilidad de la deuda pública. Mendoza no está comprometida en cuanto a los indicadores de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establecen que el 15% de las obligaciones anuales no puede superar los ingresos corrientes. Entonces, destaco que la provincia está lejos de esos indicadores con un 11%, lo que implica un margen para seguir financiando proyectos de infraestructura”.

La oposición insiste con números en la mano

Desde el principal partido de la oposición no solo se insiste en la deuda que tiene la provincia, sino que asegura que Mendoza entró en default, que condiciona aun más a la actual administración del Frente Cambia Mendoza. Este último, tanto en el Senado, como en Diputados hoy por hoy se llamaron a silencio ante el pronunciamiento que hicieron legisladores del justicialismo en ambas cámaras.

Los dos bloques de la oposición apoyados por economistas expusieron que, “Mendoza entró en default ante la falta de pago de los intereses (25 millones de dólares) del Bono 2024, la pandemia y la crisis económica mundial lo que hizo fue adelantar el default que el PJ preveía que sucediera el año próximo”.

Para los economistas del peronismo mendocino, “la crisis de la deuda pública en Mendoza empezó con la gestión radical del gobierno anterior, principalmente por el irresponsable endeudamiento que se tomó en mayo de 2.016 por US$ 500 millones. La deuda en solo cuatro años creció más del 400%, mientras la inflación en el mismo periodo fue del 315%”.

Para la oposición, en este difícil panorama, “los intereses de la deuda sobre las erogaciones corrientes en el año 2015 representaban apenas 2,7 % y en el 2019 treparon al 7,4%, lo que significó un crecimiento del 175%, durante los últimos cuatro años se pagó más en intereses ($23.500 millones) que los que se invirtió en obra pública ($18.700 millones), con los fondos en intereses la provincia podría haber construido más de 10.000 viviendas en gestión radical de los últimos cuatro años”.

Senadores y diputados del PJ resaltan que se hicieron mal las cosas porque se endeudó en dólares y con tasas altísimas, el peso de la deuda en dólares pasó del 40% (2015) al 60% (2019) y el costo promedio de la deuda en dólares pasó del 4,6% (2015) al 7,5% (2019)”.

Incitan a la administración de Suarez a seguir los pasos de Fernández para renegociación de la deuda

Dicen los legisladores opositores que, “las buenas gestiones que llevaron adelante el ministro Martín Guzmán y su equipo son importantes para tener en cuenta. El antecedente de acuerdo con los principales bonistas para el canje de deuda bajo legislación extranjera por US$ 66.000 millones, debe ser un Norte para la provincia”.

Al respecto el economista Dante Moreno le expresó a El Ciudadano, “el código básico es tratar de poner blanco sobre oscuro, sobre el manejo actual que está haciendo la provincia sobre la refinanciación de la deuda. Nosotros planteamos, desde el punto de vista técnico, que sería muy provechoso para Mendoza asimilar y tomar como base lo actuado por la nación con la renegociación de la deuda”.

El profesional sostiene que, “es muy importante definir que el origen de la deuda que se está refinanciando no es una de una gestión de hace muchos años, sino del gobierno anterior. Es claro que el manejo que se realizó de la deuda y en la posible resolución de esa refinanciación, tendría que estar muy atado a lo que ha hecho la nación con la refinanciación de la deuda del país. Aspecto que ha sido de una gestión exitosa desde el punto de vista de la renegociación de la deuda”.