El PD construye un espacio capaz de "romper el negocio de la grieta ficticia”

Convencidos de un nuevo tiempo, y sobre todo de una nueva oportunidad en la historia política mendocina, los gansos vienen encaminados a reencauzar al histórico Partido Demócrata.

No es y no será una tarea fácil teniendo en cuenta que Mendoza es una provincia con cierta calidad política e institucional que no deja pasar fácilmente errores partidarios de ninguna agrupación.

Un aspecto que, como ejemplo, se podría observar en lo sucedido con la UCR, cuando se embarcó en la transversalidad que desdibujó ante los mendocinos la tradicional figura del partido de Alem e Yrigoyen y eso le costó que durante ocho años no estuvieran en la consideración de la gente.

Los demócratas, diferenciados definitivamente en su alejamiento del Frente Cambia Mendoza, se encuentran estructurando una fuerza que dé batalla electoral y posicionamiento en temas políticos claves para la provincia sobre cualquier otra fuerza, fundamentalmente radicales y peronistas.

Para eso han comenzado, con la punta de lanza que significa la diputada Mercedes Llano, a marcar fuertes diferencias en los temas coyunturales más candentes que hoy envuelven la realidad de este estado provincial cuyano.

“La grieta es ficticia y alimentada por el PJ y la UCR”

Tal cual lo dicho, Llano es una pieza vital en los movimientos que están dando desde el PD.

La legisladora fue entrevistada por El Ciudadano y a la pregunta de los basamentos de lo que está haciendo su partido, respondió: “Desde el Partido Demócrata consideramos que la grieta ficticia, de naturaleza electoral, es alimentada por los dos partidos mayoritarios y ha traído aparejados populismo, desunión, pobreza y decadencia. Y lo hicieron tanto en el orden nacional como provincial, y por eso creemos que es necesario volver a representar un tercer espacio político de naturaleza bien mendocina que otrora supo ocupar nuestro partido”.

—¿Pretende volver a ese compromiso institucional que ocupó en un tramo de la historia de Mendoza?

—Claro, conformar una fuerza estable no coyuntural que defienda a ultranza la autonomía de nuestra provincia, las libertades individuales, la República, el mérito, el principio de austeridad y el progreso de Mendoza. Son ejes que, para nosotros, no son priorizados por los partidos gobernantes en los últimos años en nuestra provincia.

—¿Con esto su espacio recupera la identidad partidaria y la consideración de la gente?

—Sí; creemos que a través de esta construcción política el PD recupera y revindica su identidad como fuerza mendocina enfocada en los intereses y en el futuro de nuestra provincia.

“Además, mediante la integración de otras expresiones políticas se fusiona experiencia, convicciones, frescura y también la irreverencia que requiere un espacio transformador que introduzca cambios sustanciales ante un Estado omnipresente. Con una Justicia politizada, órganos de contralor adictos y una economía devastada, en la que casi la mitad de la sociedad mendocina está empobrecida”, puntualizó la legisladora.

—Entonces, ¿qué proponen los demócratas?

—Volvemos a proponer a los mendocinos, como históricamente lo hicimos, un espacio de raigambre estrictamente local. Ampliando la oferta electoral, hoy circunscripta a una grieta impuesta desde arriba basada en el miedo y que no deja opción a los mendocinos. Entonces, hoy podrán votar por un espacio político que aspira al menos a obtener la tercera senaduría para poner coto al populismo kirchnerista y defender los intereses de nuestra provincia.

El PD quiere romper “el negocio de la grieta”

—¿Cómo enfrentarán y se diferenciarán del PJ y de la UCR?

—Lo haremos con este nuevo espacio que históricamente ocupamos, acompañados por nuevas expresiones liberales y autonomistas, entre otras. Desde él, vamos a romper con el negocio de la grieta, que lo único que ha hecho es beneficiar electoralmente a los partidos mayoritarios, además de contribuir a aumentar la pobreza, agigantar al Estado, asfixiar con impuestos a los contribuyentes y paralizar la economía de nuestra provincia.

“A diferencia de los partidos mayoritarios, creemos que las instituciones republicanas democráticas y federales son la base del desarrollo y progreso de Mendoza. No ese populismo que, tanto a nivel nacional como en menor medida provincial, las han devastado y nos han llevado a un escenario de rezago, subdesarrollo y de pobreza”, agregó Llano.

—¿Es aquí donde ustedes aparecen?

—Por supuesto, porque los dos partidos mayoritarios han colonizado el Estado, todos los poderes y órganos de contralor. Por eso necesitamos un tercer actor político que vuelva a equilibrar la fuerza e introduzca al ideario político los principios de libertad, trabajo, austeridad y del mérito, como ejes del progreso de Mendoza.