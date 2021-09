Cornejo, Suarez y Cobos cerraron la campaña en Godoy Cruz

A solo tres días de las elecciones PASO del 12 de septiembre, la lista 503 A del frente Cambia Mendoza realizó este jueves el cierre de campaña en Godoy Cruz. Los precandidatos Julio Cobos, Alfredo Cornejo, Rodolfo Suarez, Pamela Verasay, Mariana Juri, Ida López y Álvaro Martínez, encabezaron el acto en el Club Andes Talleres.

Estuvieron presentes en el escenario: el vicegobernador, Mario Abed y los intendentes de Las Heras, Daniel Orozco; San Martín, Raúl Rufeil; Ciudad, Ulpiano Suarez; Guaymallén, Marcelino Iglesias; Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar; Luján, Sebastián Bragagnolo; Tupungato, Gustavo Soto y San Carlos, Rolando Scanio.

En la apertura del acto, el precandidato al Senado de la Nación, Alfredo Cornejo, señaló que "es una elección interna de los frentes, pero muy importante para el país y la provincia. Se define el equilibrio de poder, el control republicano y, sin dudas, la mayor autonomía de las provincias y el federalismo".

"Esta elección es un derecho cívico para el ciudadano que con su voto puede torcer el destino del país, puede influir, cambiar conductas, premiar o castigar cómo el Gobierno Nacional viene manejando la economía y la pandemia. Para hacerse escuchar, nada más influyente que un voto. El ciudadano tiene un derecho cívico. Con su voto puede premiar o castigar la administración de la pandemia, como se viene trabajando en materia económica”, agregó el exgobernador de la provincia.

En tanto, Cornejo aprovechó la atención del momento para lanzar duras críticas a la oposición y al gobierno de Alberto Fernández, al sostener que “encabezamos la lista con dos ex gobernadores, el Frente de Todos no puede poner a su ex gobernadores en la lista, esa es la razón. En la Argentina se juega el equilibrio de poder, si el Gobierno nacional tiene una derrota, pierde la mayoría automática que tiene Cristina Kirchner en el Senado y se abre una discusión del cambio de la política económica y van a negociar el rumbo del país en los próximos dos años. Lo mismo sucede en Diputados y tendrán que negociar una política exterior abierta al mundo, por eso el voto influye y pedimos que nos acompañen con la lista A del Frente Cambia Mendoza ”.

Finalmente, el precandidato dejó en claro que “la mejor forma de castigar la mala administración de la vacuna y de la pandemia es acompañar a nuestra lista, el gobierno provincial hizo el equilibrio justo entre cuidar la salud y la economía, por eso les pedimos un voto de confianza a Rodolfo Suarez y su administración”.

La palabra de Rodolfo Suarez

El actual gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez le pidió el voto a los mendocinos. “Necesitamos que la gente nos acompañe para poder llevar adelante estas reformas que han sido impedidas por la oposición que pone palos en las ruedas”. Y continuó: “Se trata de dar un mensaje al Gobierno nacional y decirle basta a políticas que no dan resultado, a políticas erróneas en todos los aspectos como el económico que todo el mundo conoce, que cada familia padece y cómo nos mintieron”. dijo Suarez.

Asimismo, el mandatario celebró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en forma unánime avaló su precandidatura a senador nacional suplente para las próximas PASO del 12 de septiembre. “Acaba de salir el fallo de la Corte Suprema de la nación que avala de forma contundente con la firma de los cinco miembros mi candidatura“, dijo.

En ese sentido, comentó: “Esto ratifica lo que pensamos sobre que la Constitución de Mendoza debe ser reformada porque hay artículos que no tienen razón de ser. Como este o el que impide candidaturas de personas discapacitadas”.

Por otra parte, el gobernador también cuestionó al Gobierno Nacional: “El mensaje es decirle “basta” a políticas que no dan resultados, políticas erróneas. Cada familia en la Argentina lo padece, no hace falta decir nada. Y dijo que “nosotros hemos gobernado respetando a la sociedad, respetar es no mentir. Es decir lo mismo en privado y en público”.