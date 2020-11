Cornejo: "En el 2023 me imagino compitiendo por la candidatura a presidente"

Alfredo Cornejo, sostuvo que se imagina en el año 2023 "compitiendo por la candidatura a Presidente" y consideró que "es el tiempo del radicalismo" pero siempre dentro de Juntos por el Cambio.

El diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) realizó declaraciones televisivas en las que manifestó que "en el 2023 me imagino compitiendo por la candidatura a presidente".

El exgobernador de Mendoza indicó que "es el tiempo del radicalismo, pero creo que hay que construirlo juntos, porque el peor pecado sería dividirnos. Yo me veo en ese rol, pero no me veo guerreando por un candidatura que no sea en unidad".

En relación a la economía, dijo que la Argentina "necesita crecer una década (con crecimiento) como mínimo al 3% y por lo menos dos décadas al 2,5% y, para ello, necesitamos un gran acuerdo que discipline a los actores políticos".

"Creo que fundamentalmente va por implementar un shock capitalista, pro inversión y pro sector privado, y no por el lado que esta gente está llevando a la economía", evaluó Cornejo.

" El presidente, Alberto Fernández tiene que buscar un acuerdo con los líderes formales de la oposición, una interlocución, sin segundas intenciones, y con un programa muy claro" agregó en la misma línea en sus declaraciones.

Por otro lado, sobre las provincias, opinó que el Gobierno "nos quiere a todos comiendo de su mano, menos al gobierno de Axel Kicillof, que tiene financiamiento abundante para el despilfarre".