La vacunación contra el COVID-19 avanza en todo el país, pero dentro de un mes y medio cuando Argentina realice las elecciones PASO del 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre, la pandemia aún no habrá sido superada.

Cabe recordar que este martes la Cámara Nacional Electoral aprobó el "protocolo Covid" que se utilizará en las próximas elecciones legislativas, destinado a evitar aglomeraciones de personas en las escuelas.

En ese sentido, Enrique Zuleta Puceiro, analista político y presidente de OPSM (Opinión Pública, Servicios y Mercados) y de la Fundación de Investigaciones Económicas y Sociales (FINES), habló con El Interactivo (lunes a viernes 12.30 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y detalló cómo se realizarán las elecciones en el contexto de la pandemia en Argentina. “Hay debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Hay que ser cautos en el balance, si miramos alrededor al sistema político argentino le cuesta representar, pero es un sistema y funciona", sostuvo.

"Cuando interpretemos a la Argentina debemos ponernos en un contexto, tenemos que terminar con el ombliguismo que nos hace que tengamos problemas únicos, irrepetibles y excepcionales. Nuestros problemas son exactamente iguales que las del resto de la democracia, con particularidades, pero no todas son más complicadas. Argentina tiene récord en pobreza y en fracaso de políticas de inclusión, al mismo tiempo tiene 332 mil millones de dólares atesorados. Hay más dólares que en Rusia o en China, solo Estados Unidos supera en cantidad de dólares guardados en colchones argentinos", explicó el analista político.

Y agregó: “En política hay dos grandes heterogeneidades, la que representa el oficialismo y la que representa la oposición. Son coaliciones electorales, la Argentina no tiene mucha tradición de coaliciones. En Europa el parlamentarismo ha producido eso. En Argentina había tradición de líderes fuertes, populistas de uno u otro sentido. La elección se ha polarizado muchísimo, hay un lenguaje que llaman la grieta que es crispación permanente que impide identificar temas donde las diferencias entre el Gobierno y la oposición son mínimas. Radicalismo y peronismo piensan las mismas cosas, son dos grandes fuerzas políticas tradicionales, anticapitalistas, antiempresarias y socializantes. Ambos tienen sectores muy conservadores y otros casi revolucionarios, que no es el caso del radicalismo que es un partido que se ha ido mimetizando en sus acuerdos con el Pro. Me parece que las críticas de la política hay que ponerlas entre paréntesis".

“El otro día Cristina Fernández dijo que las facilidades extendidas irán a pagar el fondo, nadie ha dicho nada de eso. Es un partido que ha dado 180 grados de giro. Es un movimiento pragmático con pocas ideas fijas, nada dependiente de las presiones de los medios, tiene poderosas influencias que le impiden despegar como la sindical que es muy negativa. Tiene influencias de ciertos sectores netamente hundidos en la crisis que reclaman soluciones inmediatas", continuó el especialista.

- Hay elecciones en todo el país. Pero hay un ambacentrismo importante. ¿Los candidatos del oficialismo los eligió en base a la capacidad de respuesta, oratoria y defensa que puedan hacer o en la capacidad como funcionarios a la hora de presentar proyectos? Pienso en Santoro y Tolosa Paz.

- "No, creo que el oficialismo ha hecho una propuesta diferente al decir que la propuesta es el frente, la unidad. Hay alguna PASO perdida, en general ha logrado la unidad. Me parece que la oferta es el frente, la unidad del peronismo y la presencia de líderes para referenciarse. Cristina Fernández es el centro de gravedad, si te gusta el presidente que no tiene espacio propio, o Sergio Massa que es una alternativa superadora por visión centrista, o tenés a Máximo Kirchner, a los patria, La Cámpora o a los funcionarios santacruceños. Hay una gran diversidad, los candidatos son mínimos, no representan nada. Santoro es un radical alfonsinista que ha migrado hacia el kirchnerismo... todo tipo de Franja Morada es brillante en el debate. Es una técnica de asamblea universitaria, no ha nacido el que le pise el poncho a los radicales en ese sentido. Tolosa Paz es una figura atractiva, fresca, buen cuadro político pero no representa nada, no tiene ninguna referencia en el peronismo. Ya el peronismo había puesto a Lammens cuya mayor virtud era parecerse a Tinelli".

“Lo que quiere decir esto es no se peleen con los candidatos, lo que importa acá somos todos. No se entretengan en los candidatos porque no referencian nada y además no van a ser. Tolosa Paz en el mismo momento que fue nominada en el discurso dijo voy a ser la próxima intendenta de La Plata, quiere decir que no va a estar en el Congreso, como cuando fue Nacha Guevara y quiso hacer un discurso. La paró el presidente del partido y le dijo señora acá no somos libres pensadores, somos los diputados del Frente para la Victoria y se tuvo que sentar e irse al otro día porque no tenía nada que hacer".