Claudia Najul: "No es el momento para la reforma judicial"

La diputada nacional por la Unión Cívica Radical, Claudia Najul díalogó con Gabriel Landart y Luis Vidal Correa en el programa El Interactivo que se emite por el Ciudadano TV. Allí manifestó su punto de vista sobre lo que dejó la marcha del día lunes y califico a la reforma judicial como un "proyecto inoportuno y desconcertante".

"De la marcha de ayer podemos tener distintas interpretaciones de lo que vimos, distintos análisis pero lo que no podemos es dejar de analizar, no podemos ignorar lo que pasó ayer, no podemos hacer como que no hubiera pasado nada. Fue una manifestación masiva que no se dio solamente en CABA y el gran Buenos Aires, sino que lo vimos incluso en Mendoza y en todas las provincias del interior. Creo que la mayoría de las personas salieron a manifestarse incluso respetando las medidas del protocolo. La mayoría estuvo en auto, con tapabocas, respetando el distanciamiento, que a pesar de lo que estamos viviendo y la pandemia la gente haya salido respetando todas las medidas tiene mucho más legitimidad el reclamo. Siempre hay que escuchar lo que dice la gente en la calle,la gente se manifestó pacífica".

"Hubieron muchos reclamos pero me parece que lo más importante tiene que ver con que el Gobierno tiene que reconocer lo que pasó ayer, la necesidad de la gente no es justamente la agenda que ellos están, y eso es lo que debería quedar de ayer. La gente no quiere una reforma judicial cómo dicen, todos queremos una justicia más cercana, más rápida, más justa pero no queremos una justicia que emparcha, que pone más jueces sin ningún criterio, que atrasa porque ya estábamos en un camino y había un consenso entre el último gobierno de Cristina y del de Macri".

"Se había avanzado en el sistema acusatorio, que lo tenemos en la provincia, donde se separan la investigación y está a cargo de fiscales, en esta nueva reforma atrasa, porque se nombra jueces y no sabemos con qué criterio, atrasa en el sentido a seguir implementando ese sistema que es beneficioso y que en todo el mundo ha dado resultado es una reforma pensada nada más que para Buenos Aires y la CABA no tiene ningún sentido Federal nosotros tenemos más de 6 cargos en la justicia Federal que no han sido reemplazados".

"Nosotros queremos una reforma de cara a la gente, que sea transparente más justa. Además no es la oportunidad, creo que estamos en un momento muy difícil muy difícil para tantas familias que están sufriendo penurias económicas, sociales, por todo lo que trae la pandemia y la cuarentena. Muchos han perdido sus trabajos creo que el momento de que todos nos dediquemos a ver cómo resolvemos esos problemas en el día a día, fijarnos en las pymes, en los emprendedores, cómo se adaptan a esta nueva normalidad".

"Tenemos muchísima preocupación por la educación estamos pidiendo una emergencia educativa por la cantidad de niños en todo el país que van a quedar más atrás porque no han podido incorporar las tecnologías a su educación es nuestra de terrible en demás de igualdad de oportunidades para la nación. Esos son los temas que queremos discutir no una reforma judicial en época de pandemia".

Sobre la denominada comisión Berardi, la diputada manifestó: "Se puede buscar a quien uno tiene más afinidad en común con las ideas, pero proponer poner justo al abogado que tiene todas las causas de Cristina, que está estudiando la corte y ni siquiera consultar a los miembros de la corte. Por supuesto que todo el sistema debe mejorar, todos queremos que mejore, pero hay que proteger al sistema judicial, a la corte, porque son los jueces quienes tienen la palabra si vas o no vas presos, si te quitan tu libertad,¿como no vamos a proteger esta institución?".

Desde la oposición tomamos el mensaje de la gente con respecto a lo que pasó ayer, nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que pasó, es nuestra responsabilidad y más aún para quienes tenemos un cargo, en mi caso legislativo, hay que saber leer esos mensajes, hay que poder dar un paso atrás como sucedió con Vicentín que primero salió todo un pueblo hasta que se agrandó, y salió todo el país y se le dijo que no esa apropiación, a esa intromisión del Estado. La gente está muy atenta, con mucho nivel de información y sabe lo que quiere. Pero también está angustiada por todo lo que está sucediendo, todos estamos viviendo zozobra y justamente cuando más fino tiene que estar el oído e ir a la par de esas necesidades", cerró Claudia Najul.

Reviví la entrevista completa