Segundo juicio por el Próvolo: el juez Cadile se fue del Tribunal por un chat de WhatsApp

El segundo juicio por los abusos sexuales en el Instituto Próvolo de Luján de Cuyo, sigue un tanto retrasado por diferentes solicitudes o presentaciones, sobre todo, de la defensa de la monja Kosaka Kumiko.

El abogado Carlos Varela Álvarez, quien había presentado la nulidad del juicio y se le fue rechazada, ahora llevó ante el Tribunal la copia de un polémico chat grupal de WhatsApp donde varios fiscales, entre ellos quien ahora es juez y parte de este tribunal, Horacio Cadile, se referían a la religiosa imputada.

Entre los mensajes que presentó Varela Álvarez, puede ver que en el grupo, denominado Es corta la bocha, se habla de Kumiko y uno indica que "Kumiko y yo somos amantes", en claro tono jocoso por parte de Cadile.

Ante esta situación, este martes se informó desde el Ministerio Público que justamente el juez presentó su inhibición para seguir actuando en este juicio. "Las expresiones contenidas en el mencionado grupo de WhatsApp corresponden a un ámbito privado y conformado por personas amigas, por lo que en ese contexto deben ser tales expresiones interpretadas, estimo que corresponde pedir disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos, en particular a la encartada Kumiko Kosaka y a las demás imputadas en autos", señaló el magistrado.

Por otro lado, Cadile argumentó que "durante la etapa preliminar en las causas de referencia he sido absolutamente imparcial y objetivo en la adopción de las distintas resoluciones, encontrándose las mismas debidamente fundadas en derecho. Ello no puede ser motivo alguno de cuestionamiento y considero que lo acontecido no impacta en la imparcialidad demostrada pero si puede ponerse en crisis la credibilidad del Tribunal si continúo en él".

Desde el Poder Judicial ahora deben definir al nuevo integrante del Tribunal Penal Colegiado 2, por lo que las audiencias del juicio por el caso Próvolo quedan suspendidas hasta el 31 de este mes.