Un perro de raza pitbull y totalmente fuera de control atacó a vecinos en Morón, provincia de Buenos Aires. El animal solo se detuvo cuando un policía lo ejecutó a balazos y luego de que el perro se abalanzara sobre él también.

El sangriento episodio que terminó con varios vecinos mordidos y con serias heridas producto del ataque del can de color marrón, sin correa ni bozal y llamado "Shasson”, tuvo lugar en la mañana del martes pero recién trascendió en las últimas horas.

El pitbull se apoderó con extrema violencia animal de la zona de calle Alessandri entre Azul y Avellaneda, atacando a diversos transeúntes y también a aquellos que intervinieron en la escena para intentar socorrer a las víctimas de sus ataques, al tiempo que buscaban aplacar al animal.

En el parte que difundió la Policía, se enumeran a cinco víctimas. Los vecinos dicen que fueron más de diez.

El pitbull pertenecería a un funcionario municipal de Morón.

Marta Orellana, de 46 años, fue la primera víctima del perro. La mujer venía caminando por la vereda cuando vio que el pitbull se le venía encima a gran velocidad. "Vi el perro que se acercó demasiado rápido, en un segundo me saltó, me arrancó la cartera, me asusté, pegué el tirón y ahí me clavó los dientes. Cuando lo miré, vi cómo sacaba un pedazo de mi brazo de su boca, yo tenía todo el tendón afuera. Me asusté y empecé a los gritos", contó a la mujer a medios porteños.

Cuando los vecinos del sitio intervinieron, el animal no solo no frenó su accionar sino que se mostró más encarnizado y ataco a quienes pudo, un total de cuatro personas de acuerdo al reporte policial, pero los lugareños aseguraron que fueron más.

"No era la primera vez que el perro atacaba", advirtieron los vecinos.

La situación se controló cuando al lugar llegó un efectivo policial, (quinta víctima del feroz ataque) y el can se abalanzó contra él.

El uniformado le disparó de tal forma que no le provocó la muerte pero el pitbull tampoco se aplacó por la herida y continúo atacándolo. Fue en ese momento cuando el policía, decidió ultimarlo con un nuevo disparo.

Un policía mató al perro para controlar la situación. Foto: Gentileza

"El policía le tiró un tiro cuando el perro le saltó y después otro, pero el perro seguía atacando igual", relató una vecina en declaraciones a la prensa.

Las personas que fueron atacadas por el can, tuvieron que ser hospitalizadas pero la peor parte se la llevó Orellana, quien debió recibir 100 puntos de sutura y sufrió una grave lesión en un tendón, ya que las mordidas afectaron sus dos brazos.