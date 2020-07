Malargüe: metieron presos a niños y adultos por cortar leña en una cortina forestal

Un acto solidario fue confundido con robo en Malargüe y acabó con la detención de un grupo de personas -entre grandes y chicos-.

Según informó el diario Ser y Hacer, de dicho departamento, ocurrió el miércoles cuando personal policial sorprendió a cinco personas sacando madera de un álamo, en la cortina forestal Parque Daniel Pierini.

Los sujetos extraían leña y la cargaban a dos camionetas marca Toyota Hilux, unidades que posteriormente fueron secuestradas. El responsable del predio, Marcelo Salvadores, aseguró que cortar árboles es un delito muy frecuente.

Luego de que se procediera a los arrestos, se supo que las personas involucradas estaban cortando leña de un árbol seco para darle a una familia que está pasando frío. "Han ido a hacer un favor y hubo una confusión, porque había un vecino que regalaba leña y cuando la fueron a buscar no era para estufa si no para caldear un horno. Observaron que estaban saliendo vehículos de la cortina forestal con leña, se metieron y cortaron leña que estaba seca, árboles caídos. Nunca cortaron árboles", dijo a Ser y Hacer Damián Zobarzo, profesional de la salud, quien es familiar de uno de los mayores procesados.

Advirtió, a su vez, que entre los acusados había cuatro menores de edad: un nene de dos años que andaba con su padre, otro de 8-9 años que estaba con su papá y otros de 14. "Desde las 19 hasta las 21, 21.30, los tuvieron detenidos al lado del móvil a los mayores y a los menores", indicó Zobarzo.

Al tomar conocimiento de la situación, el hombre se dirigió a la Comisaría 24. "Cuando llego me encuentro al niño de 8 años y a los dos menores de 14 sentados y su padre detenido en el calabozo. El nene de 8 años con los ojitos llenos de lágrimas. A todo esto, el niño de 2 añitos también venía con ellos, solamente que la abuela lo buscó antes que llegaran a la comisaría. Tuvieron a los niños detenidos como si hubieran hecho un gran delito y son niños. Tendrían que haber llamado a sus papás para que los fueran a buscar donde estaban levantando leña seca, por hacer un favor".

Remarcó que en Malargüe hay gente con mucha necesidad y que este acto penalizado, debería haber sido analizado previamente. "Estas personas habían hecho un favor de ir a buscar leña porque en el barrio Nueva Esperanza, donde viven, no tiene leña y no tienen una situación económica para ir a comprar para pasar los cuatro meses de invierno. Hay que preguntar por qué están sacando leña. No estaban sacando leña para hacer asado, la estaban sacando para calentar a sus familias. Sacaban leña para ayudar", finalizó.