La hija y víctima del Chacal: “Del horror que pasé, algo lindo sale”

La Justicia condenó este viernes en un juicio abreviado a Norma Ortubia, esposa del Chacal de la Cuarta, a 10 años de prisión por delito continuado en el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. De esta manera, el caso que todavía conmociona a los mendocinos parece tener un cierre. “Del horror que pasé, algo lindo sale”, aseguró Cecilia Lucero, hija y víctima.

“Este día lo estuve esperando toda mi vida, es algo que no sé como explicarlo y llegó el día que creí que nunca iba a llegar”, indicó la mujer a FM 91.7.

En 2009, Cecilia denunció que su papá Armando José Lucero había abusado de ella durante casi 30 años. Producto de esto, tuvo 7 hijos con su progenitor.

Si bien Lucero murió un año después de que se hiciera público el calvario de su hija, ella no se dio por vencida y finalmente en 2018 denunció a su mamá Norma Ortubia.

La mujer sostuvo que durante mucho tiempo creyó que la condena no llegaría, porque su mamá, oficial de justicia, “siempre decía que tenía poder, que nadie la iba a meter presa. Mis hermanos no me apoyaban, y eso que mi hermana mayor también fue abusada, y se puso del lado de mi mamá”.

Durante el proceso, Cecilia aseguró que atravesó muchas “altas y bajas”, ya que su mamá recién fue presa en 2020 “y era una lucha muy fuerte. Desde 2009 que vengo peleando y, al estar sola, nadie me escuchaba, no podía”.

En ese sentido, agradeció a uno de sus abogados Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton; a Ricardo Puga y a la exsenadora provincial Alejandra Naman: “Ella es como mi mamá, siempre me está apoyando”.

Finalmente reconoció que, luego de su denuncia, muchas personas se animaron a seguir sus pasos y aseguró que “del horror que pasé, algo lindo sale”.

Con respecto a sus objetivos a futuro, Cecilia refirió que le gustaría crear una fundación para poder ayudar a otras víctimas.

“De ahora en adelante, lo estoy viviendo ahora. La nena que estaba escondida finalmente salió”, concluyó.