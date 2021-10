Horror en Neuquén: hallan un feto en la basura

Un vecino que revisaba el contenedor de basura en la intersección de las calles Jujuy y Carlos H.Rodríguez, de la ciudad de Neuquén, reportó un impactante hallazgo a las autoridades policiales. Fue alrededor de las 21 de este lunes mientras buscaba cartón, pero se dio cuenta que en el depósito había sangre.

Al revisar los dos tachos con residuos, los efectivos policiales hallaron un feto ensagrentado en una bolsa, al cual trasladaron inmediatamente a un laboratorio para realizar estudios.

Según especificó este martes la fiscal de Homicidios Eugenia Titanti, las primeras pruebas obtenidas por el cuerpo de criminalística y medicina forense indicarían que se trata de "un feto con su placenta, que tenía las extremidades ya formadas, no así el cráneo". No obstante, aún no se pudo establecer el sexo ni el tiempo de gestación del feto, por lo que habrá que esperar por una autopsia que determine esta información.

Hasta el momento nadie se ha presentado como testigo de lo sucedido prácticamente en frente de la Dirección Provincial de Vialidad, a cuadras de la Casa de Gobierno de la ciudad. En ese sentido, y para continuar con la investigación que permita identificar quién arrojó el feto, Titanti ordenó reunir las grabaciones de las cámaras de seguridad de comercios cercanos.

En tanto, el comisario Gustavo Muñoz, a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Primera, afirmó a la prensa local que se trata efectivamente de un feto humano.