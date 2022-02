Hallaron a una policía con un disparo en la cabeza: hay tres aprehendidos

Asesinaron a una policía en una comisaría de Guaymallén. Hasta el momento hay tres aprehendidos, de los cuales, dos son policías. A la mujer la encontraron con un disparo en la cabeza.

Según informó el fiscal de Homicidios, Gustavo Pirrello, la hipótesis principal descartó un presunto suicidio, como así también que haya sido producto de un robo.

La uniformada fue hallada muerta en la mañana de este viernes, en la subcomisaría El Sauce, mientras sus pares se encontraban realizando un operativo. Al llegar a la sede, la encontraron tendida y con mucha pérdida de sangre, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital, aunque ya estaba sin vida.

El fiscal indicó que "no estaba el arma reglamentaria —pistola de 9mm que aún no localizan— ni el celular" en el lugar del crimen y que "no hubo resistencia" por parte de la víctima.

Sospechosos en el caso

Pirrello anunció que la causa tiene tres sospechosos por el momento. Se trata de la pareja actual, la expareja del actual novio de la policía y el padre de los hijos de la mujer, con quien "tenía una relación tensa".

Por el momento están realizando un barrido electrónico, en el cual encontraron amenazas enviadas por medio de WhatsApp.

"La pareja actual se presentó en la comisaría, a las otras dos personas las fuimos a buscar a los domicilios", indicó el funcionario.

Frente a las primeras pericias, investigadores a cargo presumen que se trató de un femicidio.