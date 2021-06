Crimen de Franco Navarrete: el único acusado se desligó del hecho

En septiembre de 2019, en el departamento San Martín se producía un asesinato por un celular. En aquel momento, la víctima fatal fue identificada como Franco Navarrete, de 17 años, quien fue atacado por Matías Ponce.

A casi dos años de aquel fatídico episodio, ayer inició el juicio por jurado contra Ponce, quien sorprendió al declarar en el comienzo de este proceso que lo tiene como único imputado por el crimen del adolescente de Palmira.

El juez técnico de este juicio es Eduardo Orozco, la Fiscalía está integrada por Oscar Sívori y Martín Scatareggi y la abogada Julieta Lavarello es parte de la defensa del joven.

Ponce llega al banquillo de acusados arriesgando pena máxima (perpetua), ya que está acusado de homicidio criminis causa porque la investigación indica el asesinato se produjo después de robarle el celular a Navarrete.

Se desligó del crimen

Como dijimos, en la audiencia inicial del juicio, Matías Ponce tomó la palabra y negó haber sido él quien le disparó al chico que era oriundo de Palmira. “Yo no fui el que disparó, decidí quedarme en la casa donde vivía con Laura, Coco y el hijo de Laura, y no pasó mucho que cayó gente de Investigaciones, me llevaron y me detuvieron. En la Comisaría 12 me enteró que me habían denunciado que yo fui el que le disparó y echándome la culpa del homicidio”, comentó.

Por otro lado, el imputado señaló que fue su ex cuñado -apodado Coco- el que perpetró el crimen contra Navarrete en septiembre de 2019.

Sobre sí conocía a la víctima fatal, Ponce dijo que no lo conocía personalmente. El juicio por jurado continuará hoy y después de algunas jornadas, los 12 integrantes del jurado popular deberán votar por la culpabilidad o no del acusado en este crimen.