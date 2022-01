Catamarca: la apuñalaron 37 veces para robarle el celular

Una mujer oriunda de Catamarca lucha por su vida luego de recibir 37 puñaladas en un robo que sufrió en su propia casa mientas dormía.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 6 de la mañana del pasado domingo 30, cuando un vecino de la víctima la sorprendió en su hogar y la atacó para robarle el celular.

Según informaron fuentes oficiales, el adolescente acusado como responsable del episodio, tiene 17 años y ambos viven en el Barrio 107 viviendas, en la zona sur de la capital provincial.

La hermana de la víctima habló -con C5N en la mañana de este lunes- sobre el estado de salud: “Por ahora el estado es crítico pero estable”.

"Me dice que la agarró por atrás, que tiene miedo de morirse, me dice 'no me quiero dormir por eso'. No se puede sacar la cara del pibito de la cabeza", reveló Sandra. Por ahora Andrea está El estado de Andrea es "crítico pero estable", explicó.



Por su parte, el parte médico concluyó que la mujer presenta lesiones compatibles con “mecanismos de defensa” y igualó lo ocurrido con una “escena de película”.

De acuerdo con la información policial, el menor habría sido acusado por el robo y un intento de homicidio.

Cabe destacar que el adolescente no fue detenido sino que está a disposición de la Justicia de menores de Catamarca.