Caso Viviana Luna: analizan huesos humanos hallados en Potrerillos

El hallazgo de huesos humanos en la zona de Potrerillos abrió un interrogante importante sobre el paradero de Viviana Luna, la mujer que desapareció hace cinco años cuando fue hasta ese lugar en búsqueda de un trabajo.

Si bien hay una investigación en marcha sobre los restos óseos, habrá que esperar el análisis que haga Policía Científica y también desde Antropología Forense para poder arribar a conclusiones sobre la identidad de los huesos.

Lo cierto es que este miércoles por la mañana, en la avenida Los Cóndores, perros adiestrados dieron con los restos en un loteo donde pareciera haber funcionado un hotel. Allí los canes marcaron la zona y los especialistas descubrieron que se trataba de restos de un humano, parte de un cráneo, los cuales estaban quemados.

Otro punto importante en este hallazgo fue una bolsa que contenía una especie de cartera de mujer con los bolsillos “semiquemados”. Por orden de la Justicia, los elementos hallados serán peritados para poder obtener la información necesaria sobre la identidad del cadáver.

El Ciudadano se comunicó con el abogado Fernando Peñaloza, representante legal de la familia de Luna, quien manifestó no conocer mayores detalles de lo informado e instó a esperar los resultados forenses sobre los huesos. “Hay que peritar todo y no podemos confirmar si pertenecen o no a Viviana hasta no estén los resultados”, afirmó.

Por su parte, Nahuel, uno de los hijos de la mujer desaparecida, explicó que todavía no han realizado una “declaración oficial” por lo encontrado en la avenida Los Cóndores. El fiscal de la causa actualmente es Gustavo Pirrello, de la División de Homicidios.

El caso

Viviana Luna fue vista por última vez en diciembre de 2016 cuando se dirigió hasta Potrerillos por una entrevista laboral. Desde aquel momento, nada se supo de ella y sus hijos han realizado innumerables pedidos por su madre.