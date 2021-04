Caso Carleti: los hijos de la víctima hablaron de "violencia psicológica, económica y sexual"

En la continuidad del juicio por jurado por el crimen de Norma Carleti, ocurrido en marzo de 2018 en el departamento Tunuyán, se conocieron algunos detalles que brindaron los primeros testigos que hablaron frente al jurado popular en el batallón Campo Los Andes.

Entre las primeras declaraciones previstas en este juicio, este jueves se destacaron los testimonios de dos de los hijos y una hermana de la víctima fatal. El primero en declarar fue Diego Gómez Carleti, hijo de la víctima y querellante en la causa, quien luego de relatar cómo se enteró de la muerte de su madre y dar detalles sobre la escena con la que se encontró al llegar a la casa en donde fue hallada sin vida, se refirió a la relación entre Norma y Leonardo Hisa, exmarido y uno de los imputados.

“Ella me contaba con angustia que Hisa la estafaba y que quería quedarse con todo, decía que le tenía mucho miedo y hasta me mostró dos cerrojos grandes que había puesto en su habitación. Luego, a través del expediente y los medios, supe de una carta de mi madre en la que describía que sufría violencia psicológica, económica y hasta sexual por parte de Hisa”, describió el hombre.

Por otro lado, Carleti reconoció el vínculo laboral que unía al matrimonio con la familia Guerrero. “Durante mucho tiempo los Guerrero trabajaron para Leonardo y mi mamá pero luego lo hacían sólo para Hisa, porque él impedía que mi madre requiriera de sus servicios”, agregó.

La firma Las Lomas

Ante el jurado, los hijos de Norma Carleti fueron consultados también por la constitución del paquete accionario de la firma Las Lomas, conformado por el matrimonio Hisa-Carleti.

“Es una sociedad anónima que ambos hicieron exitosa, dedicada a la producción frutihortícola a la que luego se le agregó el alquiler de otras propiedades. Mi madre tenía el porcentaje mayor y luego Leonardo la expulsó del directorio. En el último año antes de su muerte ella no percibió utilidades y desde su muerte, nosotros tampoco”, detalló Gastón Gómez Carleti.

El divorcio y las amenazas

En cuanto a Leonardo Hisa, uno de los imputados por este crimen, los hijos de la fallecida señalaron haber recibido amenazas referidas a ese vínculo societario y lo que podría pasar con él en caso de divorcio. “En una oportunidad me dijo ‘decile a tu madre que no presente nada del divorcio hasta que no acordemos el tema de los bienes, porque si no ella sabe lo que le va a pasar. Y vos también te tendrás que atener a las consecuencias’. Mi abuela llegó a sugerirle a mi mamá que se fuera de su casa porque Hisa podría matarla, antes de todo eso teníamos una relación de respeto”, puntualizó Gastón.

La hermana de Carleti

Otro testimonio relevante en este juicio por jurado fue el de Roxana Carleti, hermana de Norma. Ante el jurado popular, la mujer aportó detalles sobre el deterioro de la relación del matrimonio en el último tiempo previo al asesinato. “Norma tomó la decisión de separarse exactamente un año antes de que la mataran, en marzo de 2017. Desde entonces, Hisa hizo todo tipo de amenazas, incluso decía que iba a suicidarse pero a mi hermana ya no le importaba, lo único que le pedía era que, si decidía hacerlo, buscara el modo de no arruinarle la vida a su hijo Lucio (en común con Hisa)”, comentó.