Caso Abigail Carniel: tareas en el ex predio de Newbery y polémica con el fiscal

Este jueves por la mañana, luego de las tareas que hicieron en la zona de El Challao, los rastrillajes por el caso de Abigail Carniel (18) se trasladaron al ex predio de la cancha del club Jorge Newbery, lugar donde inicialmente se buscó a la menor desaparecida desde el 15 de abril de este año en Las Heras.

Pero la jornada no fue sencilla. En el sitio mencionado se hizo presente Marcos Herrero, el especialista en búsqueda de personas que fue contratado de forma particular por la familia de Abigail.

Junto a mujeres y perros del grupo K9, el hombre oriundo de Río Negro comenzó a realizar las tareas para dar con alguna pista sobre el cuerpo de la joven en la zona de El Mirador y luego se dirigieron hasta la excancha de fútbol, pero acá fue donde llegó la polémica del día: desde el Ministerio Público Fiscal emitieron un comunicado donde desmintieron que que las tareas de rastrillajes en ese lugar no habían sido aprobadas por el procurador Alejandro Gullé, como había trascendido.

“Por ley no puede intervenir en causas particulares, por lo cual la situación esgrimida no se ajusta a lo acontecido”, manifestaron.

Por su parte, familiares de Abigail explicaron lo sucedido y mostraron su enojo con el fiscal de la causa: “El perro marco el container, vino el fiscal Torres y dio la orden de sacar todo lo del container, donde había tierra abajo, pero no se por qué no nos dejó pasar el perro; hicieron un pozo de más de un metro pero no encontraron nada y se fueron”.

El próximo miércoles volverán a realizar un acampe en frente a la Legislatura, a días de cumplirse seis meses de la desaparición de la joven.

Caso Viviana Luna

Desde el organismo indicaron que Herrero no cuenta con ninguna homologación para efectuar estas tareas investigativas en uno de los casos más resonantes de este 2021 en Mendoza.

“El Ministerio Público Fiscal informa que el señor Herrero NO se encuentra autorizado para estos fines porque no reúne la homologación requerida para este tipo de labor”, argumentaron desde el Ministerio Público.

Por otro lado, se informó que “el mismo Herrero –en su declaración testimonial- admitió haber manipulado evidencia sin esperar la presencia policial ni del fiscal, porque dijo que ni él, ni la familia de Viviana Luna confían en la Policía”.