Apuñalaron a un joven en Mar del Plata y la familia pide ayuda

Un joven de 22 años se encuentra internado en grave estado y con pronóstico reservado luego de ser apuñalado en Mar del Plata y ahora la familia pide apoyo económico al Estado debido a que desde la clínica le facturaron alrededor de 3 millones de pesos en gastos médicos y sanitarios.

En el momento del hecho, el chico identificado como Leandro José Figueroa fue apuñalado en el abdomen y como la ambulancia no llegó al lugar, los amigos del joven lo trasladaron de urgencia al primer sanatorio cercano.

Asimismo, indicaron que la víctima llegó inconsciente al sanatorio en donde recibió los primeros auxilios, fue operado, trasladado al área de terapia intensiva y en horas de la tarde de este lunes 10, los médicos comunicaron que le sacaron el respirador.

El inconveniente que afronta la familia ahora es debido al presupuesto que la clínica comunicó luego de los servicios; figuran los gastos por el quirófano, anestesia, material descartable y honorarios médicos. Además, por cada día de internación, les cobran 200 mil pesos. En total, la suma supera los 3.000.000 de pesos y seguirá creciendo mientras el chico continúe su recuperación.

Además, desde el lugar justifican que no puede ser trasladado a un hospital por su delicado estado, por lo que su madre expresó: “Estoy muy agradecida con la clínica aunque no tengo plata para pagar la internación, necesito que el Estado me ayude".

Acusación por robo

A su vez, Claudia Torre, denunció públicamente: “No fue una pelea. Le quisieron robar”.

Con relación a estas declaraciones, se investiga la posibilidad de que el suceso haya sido un robo y no una riña. Gonzalo el amigo que presenció el hecho indicó: Cuando salimos, se acercaron a robarle y le gritaron: "Dame todo. Te voy a matar. Entonces Leandro, que ya estaba dentro de uno de los autos por volver a la casa, se bajó e intentó defender a su amigo. Empezaron a pelear, hubo trompadas y ahí sacaron la navaja y lo apuñalaron".

Detenidos

De acuerdo con la información oficial, por el hecho se logró aprehender a dos de los supuestos agresores (con historial delictivo) que tenían el cuchillo con el que habrían cometido el ataque, pero por estas horas se busca al hombre que habría sido quien lo apuñaló y luego descartó el arma en el jardín de una casa cercana al bar.