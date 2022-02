Alertó que falsos vendedores de perfume la drogaron: así es el 'modus operandi'

Las intoxicaciones con cocaína adulterada en la provincia de Buenos Aires, pusieron en la ‘agenda pública’, las complicaciones crecientes que está trayendo el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y otras zonas de Argentina.

No hace falta adentrarse en ciertas zonas del conurbano bonaerense para escuchar historias escalofriantes sobre drogas, ya que en una de las localidades más pudientes de Argentina, como lo es Palermo, la realidad de los narcóticos también se encuentra a plena luz del día.

Una usuaria de Twitter, ‘@Sofia_Luz8’, contó en la red social una dura situación por la que supuestamente pasó y, al mismo tiempo, buscó generar alarma en las y los jóvenes que caminen por el coqueto barrio de Palermo (la situación puede igualmente ocurrir en cualquier parte del país).

Según contó Sofía en la red social del pajarito, ella se encontraba caminando por Plaza Armenia -CABA- cuando fue abordada por dos personas de sexo masculino que le ofrecieron perfumes. Hasta ahí todo podía parecer normal, pero en un momento uno de los supuestos vendedores de ‘fragancias’ la roció en la muñeca con una de ellas y la chica comenzó a sentirse muy débil a los pocos minutos después de haberla olido profundamente. Afortunadamente, sostuvo que logró salir de la plaza, ingresar a un comercio y pedir ayuda por su salud.

“Me acaban de drogar dos pibes en Plaza Armenia. Me pararon para que los ayude con su 'emprendimiento' y me rociaron 'perfume' en las muñecas y me hicieron olerlo. Inmediatamente se me durmió el cuerpo y por suerte reaccioné rapidísimo y me metí en el primer bar que encontré”, contó la víctima vía Twitter, donde su testimonio tuvo rápidamente repercusión.

“Tengan mucho cuidado, fue a plena luz del día y en el medio de una zona de Palermo muy concurrida, siempre hay que desconfiar. Estén atentas. Yo estoy bien, con bronca y en shock pero bien y agradecida de que puedo contarla”, reflexionó Sofía en otro mensaje, buscando generar conciencia principalmente en mujeres, que son las que suelen ser blanco de este tipo de ataques con fines siniestros por parte de los que los perpetran.

Los supuestos vendedores de ‘perfumes’

Casi a modo de testimonio policial, la presunta víctima de los falsos vendedores de fragancias cuyas intensiones serían drogar a personas -probablemente para poder robarles sin que la víctima pueda oponer mayores resistencias-, detalló cómo eran las personas que se acercaron hasta ella: “Están por todo Palermo, parecen ser los mismos pibes, uno es morocho, blanquito de ojos claros y de estatura media y el otro es rubio teñido, más morenito y con un septum (un piercing en el tabique) también de estatura media”.

De hecho, la usuaria ‘@Sofia_Luz8’ contó que gracias a la rápida viralización que tuvo su mensaje en Twitter, otra joven que pasó por una circunstancia similar logró darse cuenta a tiempo del modus operandi de estas personas y salvó su vida.

¿Qué droga emplean?

Por la velocidad que tiene el narcótico en causar efecto en sus víctimas y el hecho de que pueda aplicarse al tacto, es decir por vía cutánea, presumiblemente la droga empleada por estos sujetos sea escopolamina, más conocida popularmente como ‘burundanga’.

El hecho de que las víctimas huelan profundamente el supuesto ‘perfume’ que les colocan, lleva a este alcaloide a las vías respiratorias profundas y ahí su efecto se acentúa notablemente.

Expertos detallan que esta sustancia actúa como depresor de las terminaciones nerviosas y del cerebro, corazón, intestino y otros tejidos.

El objetivo, básicamente es reducir la voluntad de la persona y se la usa principalmente en delitos relacionados con robos o agresiones sexuales.

El efecto y dependiendo de la cantidad administrada, puede durar aproximadamente dos horas. También produce pérdida de memoria en la persona fue intoxicada; pudiendo incluso perder la vida si fue elevada la dosis implementada.