Abogado familia Carleti: "La voz del pueblo hizo justicia"

La sentencia por el juicio del crimen de la empresaria Norma Carleti, ocurrido en marzo de 2018 en Tunuyán, sigue dando que hablar en la provincia de Mendoza.

Luego de que el jurado popular hallara culpable a los cuatro imputados, hablamos de Leonardo Hisa, Juan Carlos, Kevin y Alexis Guerrero, las partes brindaron su opinión sobre un fallo muy esperado por gente del Valle de Uco y la provincia en general.

Uno de los que tomó la palabra post sentencia, y condena obviamente, fue Víctor Ábalos, abogado de la familia Carleti. En los micrófonos de 'CNN Mendoza 91.7', el letrado reconoció estar conforme con el fallo del jurado y la posterior pena impuesta a los acusados.

"El juicio se dividió en dos etapas, una fue la etapa de investigación penal preparatoria, donde hubo muchas chicanas procesales, y luego el juicio en sí, que se llevó adelante con total normalidad y actuación impecable del Ministerio Público Fiscal. Con los elementos probatorios, los cuales fueron irrebatibles, nos encontraron con un fallo que nos deja satisfechos como abogados querellantes", indicó.

Por otro lado, el abogado se refirió a las contradicciones que se presentaron durante el juicio en el Valle de Uco. "Kevin entró en contradicción desde el inicio de la causa porque en 2018 dijo que no salió de su casa, que estaba durmiendo y que habían sido los tucumanos, personas que no existían. El día que terminaba el juicio, Guerrero dijo que él se quedó afuera y que no entró a la casa, fueron argumentos infantiles y en este caso, la voz del pueblo, que es la de Dios, hizo justicia", señaló.

Sobre la extensión del debate del jurado, Ábalos reconoció que "había una gran cantidad de audios y videos para analizar y me pareció normal el tiempo que se demoraron para liberar porque valoraron la prueba".

Por último, el letrado que defiende a la familia Carleti explicó que la defensa puede apelar porque así lo dice la ley (recurso de casación) pero que "Leonardo Hisa y el resto de los acusados están donde tienen que estar, que es el penal con una condena no firme, esperemos que ahora el alma de Norma Carleti descanse en paz".