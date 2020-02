Bagnis reemplazará a Pella para el duelo ante Colombia

El tenista Facundo Bagnis será el reemplazante de Guido Pella en el equipo argentino de Copa Davis que enfrentará a Colombia en la serie del certamen que se llevará a cabo el 6 y 7 de marzo próximo.

Si bien el capitán del equipo argentino de Copa Davis, Gastón Gaudio, aún no lo dio a conocer, el rosarino irá en lugar del bahiense, quien había decidido dejar por unas semanas la actividad para poder ponerse bien en lo físico pese a haber sido incluido en la nómina.

Entonces, el conjunto nacional que buscará la victoria estará integrado por Juan Ignacio Londero, Leonardo Mayer, Horacio Zeballos, Máximo González y Facundo Bagnis.

Guido Pella no viajará a Bogotá y en su lugar fue citado Facundo Bagnis🇦🇷@facubagnis , más conocido como el Talentoso Torbellino de Armstrong (Brazo Fuerte). Debut en @CopaDavis . Info de la @AATenis pic.twitter.com/6izA4uOaRX — BATennis (@BATennisCom) February 28, 2020

Hace unos días, Pella había señalado que la Copa Davis era su "prioridad", pero había aclarado que no sabía si iba a llegar en óptimas condiciones y había detallado las dolencias que padece: "Uno es un problema en la rodilla que se llama Síndrome Patelar, que el cartílago está tan gastado por el alto rendimiento que me genera un dolor muy fuerte. No hay cura, pero lo tengo más o menos controlado".

"El otro problema es en el pie, que es un Neuroma de Morton, un engrosamiento del tejido del nervio que me genera electricidad en el pie y no puedo pisar. Desde Australia que vengo con esto, me costaba caminar, tomaba muchos medicamentos, pero llegó un momento que dije basta e hice este parate. Espero que sea corto, pero no sé cuánto va a durar", había explicado.