Ludmila Calabrigo, Reina de San Carlos: "La Vendimia no cosifica a la mujer"

Ludmila tiene 21 años y está a un mes de cumplir los 22. Es muy precisa a la hora de elegir cada una de sus palabras, así como lo es para tomar cada una de sus decisiones. Es la mayor de tres hermanos y admite que el más pequeño es su debilidad.

De familia de agricultores, la joven sancarlina recuerda como “muy felices” sus primeros años de la infancia que vivió en la finca. “Jugábamos todo el día con mi hermana y nos entreteníamos mucho, sin computadoras ni celulares”, añora la joven.

Su carrera universitaria la encuentra viviendo en la Ciudad de Mendoza, donde cursa el último año de la Licenciatura en Administración en la Universidad del Aconcagua, estudios que lleva “casi al día”.

Si bien le gusta la Capital y está adaptada a ella –vive desde hace cuatro años en Ciudad–, asegura: “Extraño la calidez de mi pueblo, donde no falta el ‘buen día’ o el ‘hola’. Eso acá no pasa”. Y continúa diciendo: “La gente es más fría. Mi idea es recibirme y volver al pueblo a trabajar”.

Reina Ludmila

Como otras celebraciones departamentales, la Fiesta de San Carlos debió postergarse por mal tiempo. En ese sentido, la representante de Pareditas señaló que “el sábado estaba muy nerviosa”, pero parece que la suspensión le vino bien, ya que cuando el Neyú Mapú estuvo repleto en la noche del domingo, Ludmila dice que lo vivió “con tranquilidad y a puro disfrute”.

Sobre su postulación, sostuvo: “Hace algunos años me lo venían proponiendo, pero este año me sentí segura. Llevo al día mis estudios y sentí que era el momento”.

La joven soberana asegura: “Para mí, Vendimia es una oportunidad para aplicar mis conocimientos y trabajar para el departamento”. Y señala que le gustaría involucrarse “con las economías regionales y la producción”, porque es para lo que se ha preparado.

Para concluir, cuenta que tiene una decisión tomada: si le toca llevar la corona nacional, se esforzará el doble, y asegura: “No voy a abandonar mis estudios”.

Arte

De chica se inclinó por las danzas árabes, pero las dejó un par de años después. Mientras crecía fue desarrollando un perfil más pragmático que artístico. Ludmi, como le dicen sus allegados, admite que hoy ve con buenos ojos la posibilidad de hacerse un tiempo para estudiar folclore. “Me gustaría aprender y bailar”, asegura.

Redes sociales reales

La sancarlina asegura, como casi todos los jóvenes de su generación, llevarse muy bien con las redes. Hoy usa preferentemente Instagram, donde su perfil es abierto, o sea, cualquiera la puede seguir. “En cambio, a Facebook le doy un uso más familiar y de personas conocidas”, señala.

De Instagram prefiere las fotos a los videos, y señala que no le gustan “los mensajes privados, que la mayoría de las veces tiran mala onda”.

La mujer

Ludmila admira la fortaleza y la capacidad de organización de su madre. “Cada vez que me pongo en su lugar no sé cómo hace para manejar todo”.

Asegura que ve a la mujer de hoy “muy libre y decidida. Si queremos hacer algo lo hacemos”. Luego extiende la idea personalizándola: “Hoy si quiero hacer algo, lo llevo adelante, y si hay algo que lo impida, lo elimino”.

Y dice que la Vendimia “no cosifica a la mujer porque cumplimos varios roles. Si pensara eso no estaría ahí”.

En cuanto a los roles estipulados para hombres y mujeres piensa que “está bueno que se vayan modificando. Por ejemplo, lo veo en los chicos de San Carlos cuando vienen a la Ciudad y tienen que vivir solos; tienen que cocinar, limpiar y eso se les sirve a ellos”.

Además, sostiene que uno de los roles más importantes de la mujer de hoy es “mantener y pelear por la igualdad”, y que todavía le faltan conquistar algunos derechos, “como en el mundo laboral”.

La sociedad

“La violencia de género y la inseguridad” son las problemáticas sociales que más inquietan a la representante de San Carlos. Ambas cosas le parecen “una verdadera injusticia” y marca que “todos debemos preocuparnos y ocuparnos de eso”.

Por eso sostiene que las reinas deben involucrarse en el abordaje de estas temáticas, ya que de alguna manera son “la voz del pueblo”.

Ella, por ejemplo, se hizo presente en las marchas que se llevaron a cabo en San Carlos por la Ley 7.722 y confesó que quedó “sorprendida por cómo se unieron todos los departamentos”.

Pregunta directa

¿Alguna vez fuiste víctima de discriminación?

"No me pasó, salvo cuando me dicen que no participo porque soy tímida e introvertida".