Sofía Leyes, reina de Godoy Cruz: "Me preocupa mucho la violencia"

Sofía tiene 19 años, es espontánea, simpática y súper extrovertida. Estudia Relaciones Internacionales y es cantante.

El jazz, el blues y el soul son sus géneros dilectos a la hora de cantar. Arrancó con la comedia musical, pero se terminó enamorando del canto, por eso estudió en la escuela de música El Faro y luego siguió con clases particulares. Además trabajó en un call center vendiendo seguros.

Cuenta que es la hermana del medio de tres hermanos y nos cuenta que es “la más mimada”. “Mis padres también son hermanos del medio y me prestan más atención. Mi familia es mi mayor capital, vamos los cinco siempre a todos lados”.

Reina Sofía

Sofía representó a Villa Hipódromo y fue coronada en la fiesta "Espíritus de Vendimia", que se llevó a cabo en el parque San Vicente y contó con la dirección de Alicia Cáceres.

“La celebración fue hermosa y nosotras tuvimos la posibilidad de participar de un cuadro con los demás artistas”, recuerda.

Para la soberana, “Vendimia es el corazón Mendoza”, y cuenta que cuando llegó del exterior fue lo primero que la impresionó de su provincia natal. “Ser reina para mí es ayudar”, reflexiona. “Cuando nos presentamos, tenemos que hacer un proyecto. El mío es realizar campañas de concientización del maltrato y abandono animal”, sostiene.

“Represento a un departamento que se mueve en todo: en deporte, salud, en género y diversidad. Godoy Cruz tiene un montón de secretarías y muchas cosas por hacer”.

Antecedentes Reales

Su abuela materna fue reina de Tupungato, mientras que las hermanas de su abuela resultaron electas reinas distritales. “Apenas se enteraron que fui elegida se volvieron locas”, contó Sofía.

Resiliencia

A la hora de repasar recuerdos de la infancia, la joven godoicruceña comienza un relato impactante. “Cuando era chica tuvimos que irnos a vivir a Estados Unidos. Mi papá tenía un cáncer terminal y tuvo que irse a tratar allá”.

Pero lejos estuvo Sofía de victimizarse en el relato, por el contrario, lo recuerda como una etapa de “aventuras, viajes y conocer lugares increíbles, como Orlando y Disney”. Y cierra diciendo: “Cuando sos chiquito no te das cuenta de nada, hoy por suerte mi papá está perfectamente”.

Reconoce también que aquella experiencia en suelo norteamericano le permitió hablar inglés a la perfección: “Fue mi primer idioma”, sin embargo aclara que es “más mendocina que las acequias”.

Redes sociales reales

Sin dudas, Instagram es su red social favorita. “Tengo Facebook y Twitter, pero ahora el que más uso sin dudas es Instagram”, explica, y dice: “El celular no para de vibrar con notificaciones de nuevos seguidores”.

También sostiene que las redes sociales le gustan “porque podemos estar en contacto con la familia que tengo afuera y conocer gente. Hoy a muchos de mis amigos los conocí por ese medio”.

Entre los aspectos negativos señala, por ejemplo, “las comparaciones con otras personas, si tiene más seguidores, fotos más bonitas o con más ‘me gusta’.

La mujer

Hablando de referentes, la reina destaca a la cantante Amy Winehouse: “Sin dudas es la mejor voz femenina. Qué pena… no vivió más para seguir regalándonos su arte”, y confiesa que por ella empezó a cantar.

“Hoy veo a la mujer actual pisando fuerte. Lo observo, por ejemplo, en todas las reinas que han resultado electas hasta ahora”, expresa, y continúa asegurando que “en general ya no somos más las mujeres calladitas… sumisas. Ahora vienen todas con la cabeza bien en alto”.

Sin embargo, sostiene: “Todavía observás casos en los que dentro de la casa va a costar más derribarlo. Por ejemplo, en mi casa a mi sobrina le regalaron una escobita para jugar y yo pensé: ‘¡qué horror!’. Todavía tenemos que seguir deconstruyéndonos”.

“Como reina siento que la corona está en mi cabeza pero es de todos”, afirma.

La sociedad

“Me preocupa mucho la violencia y me molesta la hipocresía”, comenzó diciendo Sofía sobre las problemáticas sociales que más le preocupan. “La cantidad de femicidios me genera mucha impotencia, es una situación muy delicada”, comenta con cierto temblor en la voz.

Continuando con las problemáticas actuales, cuenta que cuando volvió de Estados Unidos la cargaban mucho “por ser la yanqui y porque caminaba como un pato. En ese momento me dolía, pero hoy no me importa que me lo digan”.

Por otro lado, sostiene: “Las reinas debemos involucrarnos en estas temáticas. Basta de tibieza y de reinas que dicen que no quieren opinar porque no les corresponde. Sí te corresponde, porque tenés un rol social y estás en un lugar de mucho alcance”.

Pregunta directa

¿La Vendimia cosifica a la mujer?

“No lo creo para nada. Al menos en la Municipalidad de Godoy Cruz nos dan un lugar, un rol social importante, no me siento cosificada para nada, al contrario, me siento acompañada e incentivada para hacer cosas”.