Messi compartió junto a Hamilton el destacado premio Laureus

En el 20 aniversario de los premios Laureus, los considerados como los 'Oscars' del deporte, Lewis Hamilton y Leo Messi fueron los grandes triunfadores de la gala celebrada este lunes en Berlín. Con el glamour de la alfombra roja en el Verti Music Hall de la localidad alemana, Hugh Grant ejerció por segunda vez de maestro de ceremonias y le dio el toque de humor británico.

Hamilton, que ya había recogido la estatuilla como la mayor revelación en 2008, se llevó la distinción a mejor deportista de 2019 por su condición de campeón de la Fórmula Uno por delante de otros nombres de renombre como Rafael Nadal, Eliud Kipchoge, Tiger Woods y Marc Márquez.

"I am honoured to be the first to win this award being a sportsperson coming from a team sport."



Felicidades Lionel Messi 🙌#Laureus20 #SportUnitesUs pic.twitter.com/Qt7UDTpFya