Carlos Sainz empezó a festejar la victoria en Arabia Saudita

En el trío que pelea por el título de Autos, Stéphane Peterhansel no da el brazo a torcer y busca dar el golpe final con el Mini de tracción simple. En la undécima y penúltima etapa, de Shubaytah a Haradh, Monsieur Dakar asestó una nueva victoria y descontó ocho minutos, quedando a solo diez para el tramo final.

El francés recorrió los 379 kilómetros de especial en 4h14m11s y aventajó por solo diez segundos a Nasser Al-Attiyah, quien también le mete presión al líder de la general Carlos Sainz, tercero, a ocho minutos.

El madrileño no tomó riesgos y dejó que sus rivales hicieran el gasto en las dunas del desierto árabe. Bernhard Ten Brinke llegó cuarto con la Toyota Hilux, a diez minutos del galo, mientras que Jakub Przygonski completó el quinteto de punta, a 10m39s.

La ventaja con la que Carlos Sainz llega a la última etapa del Dakar 2020 parece ser clave, y más después de haberse conocido que la jornada final tendrá una especial de 166 kilómetros y no de 374 como era originariamente. Con 10 minutos a favor del español, tanto Al Attiyah como Peterhansel expresaron su resignación, afirmando que ya no podrán alcanzar el triunfo.

"Soy muy prudente y lo vengo repitiendo estos días. Ayer vimos lo que pasa, hoy también, no sabemos cómo es la etapa de mañana, si es difícil de navegación o no... Lo único bueno es que por lo menos no abrimos pista, pero son muchos kilómetros todavía los que quedan", analizó el Matador.

El mendocino Orlando Terranova sufrió un retraso en los primeros kilómetros de la especial y arribó a la meta en el 16° lugar, a más de 38 minutos de Peterhansel, por lo que cayó del 5° al sexto puesto en la general.

"Fue un mal día para nosotros. Mucha molestia en el cuello y para rematar chocamos desde atrás a Van Loon y nos quedamos atascados atrás de el hasta que su motor volvió a arrancar. Nos duelo haber perdido un puesto en la general, pero esto es así", afirmó Orly.

Torlaschi está cerca de cumplir el objetivo

La penúltima etapa tuvo al chileno Francisco Chaleco López otra vez como ganador, repitiendo lo hecho en la segunda jornada entre los UTV. En esta ocasión el representante trasandino consiguió aventajar por casi once minutos al polaco Aron Domzala. El tercer puesto le correspondió Conrad Rautenbach, de Zimbabue.

Quien lidera la carrera en la clasificación general, el estadounidense Casey Currie arribó la etapa en el séptimo puesto, detrás de su escolta en la competencia, el ruso Sergei Kariakin. Ambos están por delante del chileno, quien se ubica a 57m32s del americano.

El mendocino Ricardo Torlaschi, navegando al kazajo Denis Berezowsky, culminó la etapa en la 17ª posición con el Can Am, a poco menos de una hora del triunfador. Con esto el argentino avanza a la 24ª posición en la clasificación general.

Lo de Karginov es sólo un trámite

Andrey Karginov está a un paso de lograr su segundo título en Camiones en este Dakar árabe y solo un infortunio lo dejaría con las manos vacías.

El ruso de Kamaz consiguió su sexta victoria, sobre 11 etapas, al completar los 379 kilómetros de especial en 4h44m51s y aventajar por un minuto y medio a Dmitry Sotnikov. El trío del equipo soviético lo cerró Anton Shibalov, a 3m25s. De esta forma, Karginov lidera la general de los pesados por casi 40 minutos sobre Shibalov.

La última etapa

Mañana la caravana del Dakar 2020 disputará la última etapa en Arabia Saudita, que unirá Haradh con Qiddiyah. Prevista originalmente con un tramo cronometrado de 374 kilómetros, terminó siendo modificada por la organización, como consecuencia de que la ruta original cruza zonas de construcción de gasoductos. Tendrá un enlace de 130 kilómetros y un especial de 166 kilómetros.