Se sacaba fotos junto a su perro y terminó siendo brutalmente atacada

Una sesión de fotos de una joven con su mascota perruna, no terminó nada bien. Las imágenes se volvieron virales en Twitter.

El caso se trató de una joven oriunda de Tucumán, que estaba realizando una sesión de fotos junto a su mascota, un perro raza Pastor Alemán, llamado Kenai.

El nombre del can se volvió tendencia en las redes sociales, luego de que su dueña, Lara, compartiera las imágenes del saldo dramático con el que acabó lo que se suponía debía ser una tierna sesión de imágenes para el recuerdo.

La joven no contó, quizás, con que Kenai no tenía ganas de ser sometido a la producción fotográfica. Es decir, la joven entre abrazo, charla al animal e invasión de su espacio íntimo, no se percató a tiempo de que el perro no estaba tomando para nada bien la situación, por lo que su reacción fue violenta e inesperada.

Kenai le lanzó un tremendo tarascón en la cara a su dueña.

“Sesión de fotos con Kenai sale mal”. Junto con esa frase, la joven también compartió fotos de cómo le quedó el rostro luego de ser atendida por el médico, que debió darle varios puntos de sutura. Afortunadamente, los dientes del animal no tocaron ninguno de sus ojos.

La repercusión en las redes sociales no se hizo esperar y la joven salió a aclarar que a pesar del mal momento, Kenai no había sido sacrificado por lo que ocurrió.