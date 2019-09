En el medio de las recorridas de campaña, José Luis Ramón, hace un alto para charla con El Ciudadano. El diputado nacional y candidato a gobernador viene de una semana agitada, que además incluyó la presentación de su libro "Mis bases para una Mendoza de Pie".

En el escrito Ramón comienza desnudando una infancia con carencias que lo llevo a "no poder mirar para otro lado" y asegura que eligió la abogacía como profesión por que cree que: "si no nos metemos en la pelea por defender lo que creemos justo, nadie lo va a hacer por nosotros".

Mira la entrevista completa acá:

En cuanto a sus aspiraciones, y pese a los números de las primarias provinciales, el candidato de la frazada sigue sosteniendo la misma convicción "voy a ser el próximo gobernador de Mendoza" y además sostuvo que: "son 25 años de trabajo para toda la comunidad, 2 años de intensivos de preparación de un plan de gobierno que hemos terminado de plasmar en un libro".

Entre sus planes de gobierno, si es que las urnas lo dan como ganador, señala la "importancia de Portezuelo del viento, la industria del turismo, y otra que es muy nueva y que genera divisas muy fuertes es para la Argentina y la provincia es la economía del conocimiento y; por último todo lo que tiene que ver con lo extractivo, aquello que tiene que ver con el petróleo y la minería".

Críticas para la oposición

Con relación a la senadora nacional y candidata a gobernadora Anabel Fernéndez Sagasti señaló: "Ella ha sido elegida por bonaerenses, incluida la expresidenta de la Nación. Le está faltando esto de estar cara a cara con los mendocinos. Le muestra a los mendocinos lo que los candidatos de la Nación le quieren mostrar al país. Anabel representa lo que se quiere festejar en Buenos Aires".

Mientras que sobre Rodolfo Suarez, adujo que: "El heredero de Cornejo, no tiene el deseo, ni se anima a cambiar ideas con otros candidatos" y continuó: "Estamos en una sociedad que está requiriendo que los candidatos nos mostremos, no se puede seguir gastado una pauta publicitaria, que no informa a donde va, de 1600 millones de pesos y que los candidatos se muestren solo en carteles, led, haciendo una monstruosa campaña con dinero que es de todos los mendocinos. Terminemos con esa manera de hacer política, la política tiene que ser cara a cara, mirándonos a los ojos. No tener un candidato que se muestra en un cartel con una linda sonrisa pero sin ninguna propuesta para los mendocinos". Sentenció el candidato.

En cuanto a la actualidad de la provincia con vehemencia sostuvo: "Estoy harto de los dos partidos políticos que gobiernan Mendoza desde el 83. Entre ellos están de acuerdo en el jueguito amigo - enemigo. Para ser claro, no me hablen más del dolar, no me hablen más de Marcri - Pichetto y los F - F. Hablenme del alimento en base de leche que les llega a los chicos de la escuela pública, de las facturas de gas que llegan, esto esta muy lejos del orden, de la inauguración de las plazas, de los lugares bonitos. Tenemos una sociedad mendocina que tiene que crecer toda. Al colectivo del futuro y del progreso si seguimos así se van a subir unos pocos".

Para octubre

"El doctor Roberto Lavagna va a ser una gran sorpresa en octubre, porque representa todo lo que esta fuera de esos dos polos que pretenden mostrar los medios de comunicación. Ninguno de ellos alcanza a superar más del 40% de la población argentina que quiere otra cosa" asegura Ramón, que además indicó: "Los periodistas parten de conclusiones que hacen 21 empresas que hacen encuestas que no son verdaderas. No se puede partir de verdades falsas para sembrar en la sociedad esta polarización".