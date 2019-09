Agenda de fin de semana: todas las actividades para disfrutar

En un fin de semana marcado por las elecciones del domingo, nosotros te proponemos que elijas entre otros matices, relacionados con acordes y actuaciones memorables, con clásicos musicales o estallar de risa con la Liga de Improvisación- Que te definas entre incipientes nuevos talentos musicales o un elenco de danza en un obra tributo a Queen. En definitiva, si hay algo que es democratico es la cultura. En esta nota tus opciones. ¿Cuál vas a elegir?

Agenda Cultural completa:

Miguel Mateos

Esta noche, a partir de las 22, en el cine teatro Plaza de Godoy Cruz llega a Mendoza uno de los iconos del rock nacional, Miguel Mateos. El artista presenta su último trabajo discográfico UNDOTRECUA que además estará acompañado por los clásicos que lo encumbraron confluyendo así en una playlist imperdible.

Festival de Bandas en la UTN

Si tus gustos te llevan a buscar nuevos sonidos y tu estilo esta más vinculado al under no te podes perder el IV festival de bandas organizado por la UTN y CE.T.E.M, este viernes a partir de las 18 en la cancha de baldosas subirán al escenario: HARLY, MORTALES, MUTACIÓN, MONO VERDE, SIN CREDENCIAL, AVIADORES y THE SKARADOS, la entrada tendrá un valor equivalente a $50 pesos o una donación de algún alimento no perecedero. Lo recaudado será donado a niños del barrio Todos Unidos y Paraguay.

Noche de Bolero en el Selectro

Otra de las opciones, de las más interesantes, tendrá lugar en el Teatro Selectro que se llenará de nostalgia y boleros el sábado 28 de septiembre. La propuesta estará a cargo de "Diamantes del Päraway" que con un hermoso repertorio e invitados de lujo cautivarán los oídos de aquellos que dejen deleitarse.

El sexteto tiene una formación acústica inspirada en el Trío Los Panchos, donde las voces y las melodías de guitarra son protagonistas esenciales. Así, versionan clásicos boleros de los 50’s y 60’s con arreglos vocales que renuevan la escena musical con una propuesta alegre, versátil y relajada. La banda se formó en agosto de 2018 y desde entonces, se encuentra recorriendo los escenarios del circuito musical de Mendoza.

Sus integrantes son: Mariana Päraway (Voz y guitarra), Juan Diamante (Requinto y voz), Martín Gorbano (Trompeta y flugelhorn), Ailín Bracamonte (Percusión, accesorios y voz) y Matías Poulsen (Contrabajo) y Rosario González Sáenz(Violín).

Sobredosis de Soda

Si extrañas los acordes y el registro vocal inolvidable de Gustavo Ceratti no te podes perder Sobredosis de Soda que vuelve a esta hermosa ciudad para dar vida al rito sodero que desde hace 13 años deslumbra a todas las generaciones.



Sobredosis de Soda se ha transformado en la banda tributo a Soda Stereo número 1 por la manera en que recrean la magia sonora y visual del mítico trío, que genera una emoción única en el público. En 2018 conquistaron Latinoamérica y Europa con su tour “Un Viaje en el Tiempo” (Colombia, Chile, República Dominicana, México, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Honduras, Perú y España), consolidándose en Buenos Aires, la Ciudad de la Furia, con su tercer Teatro Gran Rex consecutivo a sala llena (2016, 2017 y 2018).

Liga de Impro

Ya en el ámbito del teatro, y si tenés ganas de descomprimir una semana agitada, podés disfrutar del Festival Internacional de Improvisación, además de realizar diferentes talleres. El festival se lleva a cabo desde el miércoles 25 en el espacio cultural Julio Le Parc.

Para conocer más de la agenda para este fin de semana mirá el video completo: