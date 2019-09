Furor en las redes por un nuevo tráiler de The Last of Us Part 2

Los ultra fanáticos del mundo postapocalíptico, protagonizado por Ellie, esperan desde hace varios años(la primera entrega fue en 2013) la segunda parte de The Last of Us.

La trama argumental de la historia sigue basada en los sobrevivientes de una pandemia que afectó a Estados Unidos (y vaya a saber qué más), que provoca una mutación en los seres humanos a criaturas caníbales, llamados chasqueadores.

Te contamos que para esta edición, la música estará compuesta por el argentino Gustavo Santaolalla, tal como sucedió en su predecesora.

La empresa Naughty Dog rompió el largo y monótono silencio para anunciar que el 21 de febrero se lanzará al mercado su proyecto estrella. La ansiada secuela del juego que protagonizan Ellie y Joel tendrá varias ediciones y detalles adicionales, como miniaturas, un par de pines y un parche, la pulsera y la mochila de la protagonista.

Esta nueva entrega sólo estará disponible para PS4, a diferencia de la anterior que la pudimos disfrutar en las consolas PS3.

Otro dato interesante, de los pocos que se conocen, es que los creadores de Uncharted lanzarán al mercado el producto en dos discos Blu-Ray.

Tráiler de The Lasto Of Us 2

Con la emisión de este adelanto, las ganas de experimentar el juego llega hasta límites impensados. De hecho The Last Of Us 2 se convirtió en tendencia mundial en Google y en redes sociales en pocos minutos.

Ahora bien, nos encontramos con Ellie como protagonista principal en nuevos escenarios e interactuando con nuevos personajes. Es evidente que los años también pasaron para ella y su entorno.

Mucha nieve e invierno, andenes de metro, ríos, una chica que la besa, un pueblo cerrado con una comunidad que convive y muchos, pero muchos, chasqueadores; son algunos de los condimentos que se adelantan para este emocionante juego.

Además lo vemos a tío Tomy, que ejerce protagonismo una vez más... pero el plato más fuerte es al final del tráiler, con la aparición de Joel (protagonista de la primera entrega).

Pero que no se diga más! Te dejamos el tráiler para que lo disfrutes, tal como hicimos nosotros: