Lavagna categórico: "Macri ya perdió"

Roberto Lavagna fue contundente en su mensaje. "Por más que algunos lo hayan votado, Mauricio Macri ya perdió", disparó.

Y, en diálogo con Debo Decir, añadió: "Su ultima negación fue la de las PASO". Según enfatizó, "lo que no hicieron en cuatro años, no lo van a hacer en lo que queda a las elecciones".

El protagonista contó que la última vez que habló con el Presidente fue la semana pasada cuando Macri le consultó por qué no avanzaba el proyecto de ley de refinanciación de la deuda. Según el ex ministro de Economía, él le explicó que no había ningún proyecto circulando y Macri "quedó muy asombrado".

"A la media hora, hubo una comunicación con el ministro de Economía y demás, y el proyecto empezó a circular", relató. Y agregó: "Es más fácil hacer responsable a los otros. La queja de él era: 'No me ayudan a que avanzan', pero si el proyecto no está ni siquiera circulando...".

Para el candidato a presidente, el Gobierno hizo "un desastre". En línea con esto, habló de la actualidad del país, y dijo que, desde lo económico, la situación es menos compleja que la del 2001 "a pesar de que para la cotidianidad de los argentinos es una cosa muy dura". Y resaltó que, "desde lo político, es mucho peor" por la falta de diálogo.

Entonces, el economista resaltó que "es imprescindible llamar a un gobierno de unidad nacional" y, en ese contexto, proyectó que si él llegara a ganar la presidencia convocaría a integrantes del macrismo y del kirchnerismo a que formen parte de su equipo.