Las cerezas mendocinas comienzan a exportarse a Tailandia

En los últimos días, una delegación de técnicos del Departamento de Agricultura de Tailandia (DOA) estuvo visitando fincas y plantas de procesamiento de frutos en nuestra provincia, en una recorrida que incluyó varios oasis productivos.

La visita tuvo que ver con la apertura de ese mercado para la cereza y uva de mesa de nuestra provincia, y en la organización colaboraron el local Iscamen y, por parte de la Nación, el Senasa. Tras la visita, en una reunió en Buenos Aires, los visitantes expresaron que se cumple con todos los requisitos y certificaciones para llevar adelante la venta.

“La delegación tailandesa se llevó una buena impresión de cómo trabaja la Argentina su Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos”, sostuvo el director de Certificación Fitosanitaria del Senasa, Martín Delucis, agregando que “la expectativa es buena en cuanto a la apertura del mercado tailandés a las cerezas y uvas frescas de la Argentina. Esperamos que para la próxima campaña ya podamos exportar a ese país”.

Los tailandeses también recorrieron San Juan y Río Negro, pero en este caso para evaluar otros productos.

Tailandia es comprador de nuestro país, fundamentalmente, de productos agroindustriales. En 2018, el total de las ventas hacia aquel mercado fue de 488 millones de dólares. Pero la composición incluyó harina de soja, trigo, cueros y pieles y productos de la pesca. Como se ve, ninguno de ellos producto de nuestra región.

Sobre el significado de la apertura de este mercado se expresó en CNN Radio Mendoza Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo: “Es la consecuencia de una política que tomó después del 2015, donde se empezó a trabajar en forma conjunta con los organismos competentes para abrir nuevos mercados. Es el caso del avance de negociación con la Unión Europea, lo que se avanzó con Singapur o Canadá y finalmente lo concretado con Tailandia. Es la unión de fuerzas entre el Ministerio de Agroindustrias, Producción, Cancillería, Senasa, y todos los organismos que tienen que ver con la firma de protocolos para permitir esto”.

El dirigente agregó: “Podemos hacer protocolos muy lindos, pero si no tenemos condiciones de calidad y abastecimiento todo el esfuerzo no sirve. Esta medida es para nuestra producción pero también para otras provincias”, y no evitó mostrarse muy crítico con la dirigencia política: “Lo que está fallando en nuestro país hace décadas es la política, porque es lo que contiene a lo económico. A veces las condiciones políticas han ido en contra del esfuerzo de la actividad privada. Cuando los brazos ejecutores de la política se unen se logran avances, creo que después del 2015 la administración nacional hizo un esfuerzo para sacar a la Argentina del aislamiento en el que estaba. No hay proyecto sustentable en el tiempo si no sabemos cuál es el camino que vamos a recorrer”.

Luego recalcó: “Yo creo que el sector privado ha hecho todo lo posible pero falta que lo haga el sector público, sobre todo en el marco de políticas coherentes. Está buenísimo tratar de ganar mercados, tenemos calidad, a donde vamos a llegar son mercados exigentes y eso lo tenemos que respaldar con una política que nos permita mantenernos a largo plazo, si no después salimos, perdemos el mercado y recuperar a un cliente es más difícil que ganarlo por primera vez. Nosotros nos respaldamos en la calidad de la producción, en la región en el esfuerzo y el trabajo incesante. No olvidemos que Mendoza es un oasis, tiene 5% de su área cultivada y tenemos todas las condiciones para desarrollarnos”.

Y en el cierre, concluyó: “Es necesario que el Estado apoye en la facilitación de trámites. Tenemos que desburocratizar para bajar costos, lo cual nos hace más competitivos. Estamos bastante distantes de los puertos, por eso necesitamos comprensión para que se nos facilite la llegada. La calidad está, si no Tailandia no nos hubiera aceptado. Creo que la competencia siempre nos va a fortalecer porque nos va a exigir que seamos mejores”.