Cierres de campaña: Macri estará con Vidal y Alberto Fernández visita Córdoba

En el marco del último día habilitado para realizar campaña electoral antes de la veda, que comienza este viernes a las 8:00, los precandidatos presidenciales realizarán hoy distintos actos para concluir sus actividades proselitistas.

El presidente y postulante a la reelección por Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, encabezará a las 19:00 en el Centro Asturiano, en el partido bonaerense de Vicente López, el acto de cierre de la campaña de cara a las elecciones primarias del próximo domingo.

En ese lugar, el jefe de Estado se mostrará acompañado por su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; y el intendente local, Jorge Macri; entre otros dirigentes del oficialismo.

A la misma hora, pero en el estadio Orfeo Superdomo de la Ciudad de Córdoba, el postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández, realizará su última presentación pública antes del comienza de la veda electoral.

Tras haber encabezado un acto en Rosario el pasado miércoles junto a la ex presidenta Cristina Kirchner, en esta ocasión el ex jefe de Gabinete no contará con la presencia de su compañera de fórmula, quien mantiene una relación distante con las autoridades de la provincia mediterránea.

Previamente, a las 12:00, el precandidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, se mostrará en el Centro Migueletes, en el partido bonaerense de San Martín, junto a su compañero de fórmula y gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey.

En tanto, el postulante de Unite, José Luis Espert, realizará su último acto de campaña a las 15:00 en la Plaza de Mayo para "simbolizar la despedida al kirchnerismo y al macrismo".