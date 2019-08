Con Tren Elefante no hay veda que valga

Horas antes de las PASO presidenciales de este domingo, que comenzarán a definir el futuro político de Argentina, la banda mendocina Tren Elefante presenta en la Nave Cultural (España y Maza de Ciudad) Pasaje al fin del horror, su disco debut que, para colmo, tiene una fuerte crítica social. “Fue una gran casualidad, empezamos a gestionar la fecha hace unos meses y cuando fue avanzando el calendario dijimos: ‘Che, hay elecciones’. Llamamos y preguntamos si iba a haber un problema, pero nos dijeron que no”, dijo Diego Jerez, cantante y guitarrista del power trío en una charla con El Ciudadano.

“Vamos a abrir las puertas a las 22 y a las 22.30, puntual, empezamos. El que llega 22.31 se pierde el primer acorde”, aseguró el músico del grupo que se formó en 2016 y que terminó de grabar su disco debut en el estudio Espejo de Agua, de Luján en 2018. “Después, lidiando con cuestiones de presupuesto, la mezcla y el master se terminaron de hacer este año”, añadió.

Pasaje al fin del horror fue producido por Lucas Gómez, uno de los grandes productores jóvenes del país que ha trabajado con bandas como Eruca Sativa, Huevo y Científicos del Palo. Más allá de sus conocimientos y capacidades, Gómez también le dio la posibilidad a Tren Elefante de hacer el tema Presidente junto a Pepo San Martín, de Científicos... “Yo soy un fan declarado de su banda y por suerte después de hacer la canción mantuvimos la buena onda”, contó el guitarrista.

Los otros invitados del álbum son mendocinos: Pablo Olguín de Ultramandaco, en Kyfun Panda; y Luchi Arcidiácono de Leones y Galaxias, en Carlitos Way. “Nosotros sentimos identificación con esas bandas como bandas de rock, pero además ellos son muy amigotes nuestros, entonces es muy lindo tenerlos dentro del disco”.

A pesar de que la banda tiene apenas tres años de vida, las letras desnudan una profundidad lírica. Diego Jerez, quien también es el ideólogo de las letras, admitió: “De las canciones que están en el disco, hay unas cuatro que estaban previo a hacer Tren Elefante. Después me tocó atravesar algunos momentos no tan gratos que sirvieron como disparador y luego de eso me encontré haciendo canciones sobre esos momentos, eso ya fue con Tren Elefante funcionando... Diría que las letras que dicen más son las que hice ya con la banda en marcha”.

Los álbumes debut suelen ser una recopilación de temas que están “dando vueltas” y generalmente no tienen un hilo conductor, pero el músico de Tren Elefante dijo: “Locamente se dio un concepto que creo que se surgió sin querer, pero que existe claramente. Se dio, y de una manera muy especial, porque cuando estábamos masticando la idea del nombre del disco, apareció este concepto de un ‘pasaje’ como una posibilidad y no como una certeza de un viaje a algo mejor. Por eso, a pesar de que el título del disco tiene la palabra ‘horror’ en el medio, es esperanzador y optimista”.

En cuanto al recital, Diego Jerez adelantó que, de los invitados del disco, “el Pablo (Olguín) es una fija, pero el Luchi (Arcidiácono) creo que no va a poder estar”. Además explicó: “Vamos a hacer el disco completito, con algunas versiones distinas de algunos temitas. También vamos a hacer canciones de otros que nos gustan mucho. A pesar de las elecciones, vamos a poder tocar todo, no voy a poder hacer la bajada de línea que quería, pero la voy a hacer con la música”.

Sobre la presentación de Pasaje al fin del horror

Día y hora: sábado a las 22.

Lugar: Nave Cultural (España y Maza, de Ciudad).

Entradas: $200 en boletería.

Escuchá Pasaje al fin del horror