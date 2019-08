Ley de Ficha Limpia: ¿qué plantea el proyecto a debatirse en el Congreso?

La Ley Orgánica de Partidos Políticos plantea en su artículo 33 quiénes son las personas que no pueden presentarse como candidatos/as en las elecciones tanto PASO como Generales a nivel nacional, ni tampoco pueden ejercer cargos partidarios. Entre las incompatibilidades podemos encontrar: las personas excluidas del padrón electoral, el personal de las fuerzas armadas o de seguridad, los magistrados o funcionarios del Poder Judicial, los directores o apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras púbicas, aquellas personas procesadas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o cualquier otro delito vinculado con violaciones de derechos humanos.

Nuestra propia Constitución Nacional se encarga de precisar que quienes incurran en delitos dolosos contra el Estado, que conlleven enriquecimiento, atentan contra el sistema democrático, y por tanto deben quedar inhabilitados para ocupar cargos o empleos públicos.

En este sentido, la diputada nacional por Mendoza, Claudia Najul, precisó que “es indispensable el urgente tratamiento de los proyectos sobre Ficha Limpia para que quienes se encuentren condenados por delitos vinculados contra la corrupción no puedan presentarse a elecciones”. Además señaló que “no podemos permitir que quienes se han robado el futuro de los argentinos sean los responsables de redactar nuestas leyes. Y peor aún, no podemos permitir que sigan amparándose en los fueros para no cumplir las condenas”.

De esta forma, la exministra de Salud hizo referencia al caso de Carlos Menem, condenado en octubre pasado por la Cámara de Casación Penal a 4 años de prisión por el pago de sobresueldos y que continúa en libertad por los fueros que le otorga nuestra Constitución. “El mismo caso se daría si Julio De Vido, actualmente en prisión, logra llegar nuevamente a un cargo en la Cámara de Diputados de la Nación”, destacó Najul.

Los proyectos que se buscarán tratar mañana martes tienen un factor común: modificar el artículo 33 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, incluyendo nuevas incompatibilidades para presentarse en listas electorales. En consonancia con este paradigma, la diputada Najul ha presentado dos proyectos, uno de ellos junto a sus pares Ana Carla Carrizo y Roxana Reyes, para imposibilitar las candidaturas de quienes cometan delitos contra la administración pública. El otro, también junto a Carrizo, para imposibilitar que lleguen a ocupar cargos electivos quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual, entiendiendo a éstos como violaciones a los derehos humanos.

En referencia a ello, Najul precisó que “estamos buscando el consenso necesario para lograr el dictamen sobre los delitos de corrupción, seguramente más adelante avanzaremos sobre otros delitos. Nuestro objetivo es que el kirchnerismo no vuelva a obstaculizar el tratamiento de una ley tan importante en la lucha contra la corrupción como lo hizo en 2017 frenando el tratamiento de un dictamen similar que nunca llegó a recinto y perdió estado parlamentario”.

En esta ocasión, el tratamiento contará con un fuerte impulso social a través de la plataforma change.org que ha recolectado más de 250 mil firmas aproyando una ley de Ficha Limpia para Argentina. El promotor de la petición es Gastón Ignacio Marra, participando además reconocidos abogados como Alejandro Fargosi y Ricardo Monner Sans.

De lograrse mañana la firma del dictamen y su posterior tratamiento en el recinto, será una gran conquista ciudadana